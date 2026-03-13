Imputaron por estafa a la mujer acusada de vender terrenos irregulares a 33 familias

La Justicia imputó a una mujer acusada de haber vendido terrenos que no le pertenecían en el noreste de Villa Mercedes. Según la investigación fiscal, al menos 33 familias habrían pagado sumas cercanas a los 10 mil dólares —más de 10 millones de pesos al valor actual— por lotes ubicados en un sector conocido como barrio “Familia Unida”.

La formulación de cargos fue realizada por el fiscal de Instrucción Leandro Estrada, quien acusó a Mayte Reyna del Portugal Escudero por 15 hechos de estafa en concurso real. De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, la mujer habría comercializado cesiones de derechos posesorios que no tenía ni puede acreditar sobre tierras que, en realidad, pertenecían a la Municipalidad de Villa Mercedes.

Según se ventiló en la audiencia, esos terrenos habían sido cedidos el año pasado por el municipio al Estado provincial con el objetivo de desarrollar un proyecto de viviendas sociales, lo que deja en evidencia que las operaciones realizadas carecían de sustento legal.

La acusada se abstuvo de declarar durante la audiencia. Su defensa solicitó una prórroga de la detención por siete días, pedido que fue concedido por la jueza de Garantía Natalia Pereyra Cardini, quien además dio por admitida la formulación de cargos presentada por el Ministerio Público Fiscal.

La magistrada dispuso que una nueva audiencia se realizará el próximo viernes a las 10, instancia en la que se definirá la situación procesal de la imputada.

El caso generó un fuerte impacto entre los damnificados. Según se pudo reconstruir, algunas de las familias afectadas no solo entregaron dinero en efectivo para acceder a los supuestos terrenos, sino que incluso habrían dado vehículos como parte de pago para concretar las operaciones.

Con los valores mencionados por los denunciantes, el presunto fraude podría superar los 330 mil dólares —más de 330 millones de pesos—, aunque la cifra final dependerá de la cantidad de operaciones que la fiscalía logre acreditar durante la investigación.

Mientras avanza la causa judicial, decenas de familias que soñaban con construir su vivienda aseguran haber quedado sin ahorros, sin terreno y a la espera de que la Justicia determine responsabilidades en lo que ya es considerado uno de los mayores escándalos inmobiliarios recientes en la ciudad.