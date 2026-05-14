La aprobación de un contrato generó malestar en la UNSL

La Universidad Nacional de San Luis aprobó mediante el Decreto Rectoral 254/2026 la contratación de Lautaro José Domínguez Gattas para dictar talleres de arte en barrios populares.

El contrato tiene vigencia de 12 meses, desde el 1 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2027, y se desarrollará en La Crisálida, en Luján, donde funcionan actividades de extensión universitaria y, a que a su vez sirven de colaboración con la comuna que administra Mario Romero.

Según el expediente 7086/2026, el monto total asciende a $13.200.000, equivalente a $1.100.000 mensuales. La contratación fue solicitada por la Secretaría Privada, autorizada por el rector Raúl Andrés Gil y tramitada por la Dirección General de Contrataciones e Infraestructura.

El gasto se imputará al presupuesto ordinario del Rectorado, partida 3/345 del ejercicio 2026.

La medida generó críticas de sectores de la comunidad universitaria que cuestionan las prioridades en el uso de los recursos. Señalan que “la asignación se da en un contexto de restricciones para gastos operativos y mantenimiento”, y, de esta forma ponen en duda el proceso de selección del contratado.

Desde esos sectores vinculan a Domínguez Gattas con la agrupación estudiantil “San Luis Independiente”, de la que formó parte el secretario General de la Universidad, Emiliano Daniel Much Ghiglione, que asumió sus funciones junto al rector Raúl Gil.



El decreto rectoral indica que el objetivo es prestar servicios de capacitación sobre talleres de arte en barrios populares. El expediente cita el pedido del secretario privado, René Cesar Covepterthwaite, y cuenta con el aval de la Secretaría de Hacienda, Infraestructura y Administración.

Las autoridades de la UNSL no emitieron un comunicado ampliando los criterios de selección y los fundamentos del monto asignado. Y, porqué se destinan estos fondos a una comuna que tiene recursos propios para hacer la contratación.