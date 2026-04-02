UNSL: repudian el ingreso de policías durante una protesta docente

Este miércoles a la tarde, efectivos policiales ingresaron al predio de la Universidad Nacional de San Luis, lo que generó un fuerte rechazo desde el ámbito académico y una gran preocupación.

Desde la Facultad de Ciencias Humanas (FCH) denunciaron que mientras se desarrollaba una clase pública por reclamos salariales, se violó la Ley de Educación Superior, que prohíbe el ingreso de la fuerza pública sin orden judicial o autorización de las autoridades universitarias.



En videos que fueron difundidos en las redes sociales se puede observar el ingreso de policías (uniformados y de civil) que se dedicaron a pedir información sobre las actividades y los participantes.

Este acto de avasallamiento del Ministerio de Seguridad, a cargo de Nancy Sosa –tal como fue calificado-, se produjo en coincidencia con la brutal represión policial a trabajadores estatales que sucedió este miércoles a la mañana frente a la Legislatura Provincial.

La irrupción de uniformados a ámbitos de la UNSL trajo a la memoria episodios similares acontecidos el 29 de abril de 2024, cuando efectivos armados de la Policía de San Luis ingresaron al Cuarto Bloque de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) sin orden judicial. Esto ocurrió durante actividades de protesta contra la Ley Bases y fue repudiado por el Consejo Superior como un acto intimidatorio y violatorio de la autonomía universitaria.

Otro hecho de similares características tuvo lugar en diciembre del 2023. El objetivo fue la” intervención de la Universidad de La Punta y en esa oportunidad, el gobernador Claudio Poggi envió un comando policial para impedir el acceso a las autoridades, lo que fue denunciado como una medida "antidemocrática" y drástica.