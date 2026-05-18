"Damas gratis", fraude, amenazas y chicos que se proclaman los dueños del pabellón

El radicalismo puntano no respeta ni a una de las máximas más conocidas que lanzó su creador, Leandro N. Alem, y que se convirtió en una enseñanza que sobrevivió más cien años de dobleces pero no de ruptura. La convención provincial celebrada el fin de semana en San Luis dejó al partido hecho trizas, con ganadores que se burlaron de sus correligionarios y perdedores que denunciaron fraude, amenazas, censura y una serie de conductas alejadas del sentir democrático del partido.

La cara visible del quiebre radical es la barbada del ministro de Turismo y Cultura Juan Alvarez Pinto, virtualmente reelegido como presidente del partido el sábado aunque muy cuestionado por todas líneas internas históricas de su propio sector. Su endeble alianza con el gobernador Claudio Poggi es una de las principales razones por la que otros referentes radicales lo miran con furia desmedida.

Un comunicado firmado por Pa.Ra y los radicales de Ayacucho señaló que la UCR San Luis está viviendo un “peligroso proceso de degradación institucional” y denunciaron “graves irregularidades y maniobras fraudulentas” en la Convención. Una de ellas fue que los afiliados propuestos por su sector para ser convencionales fueron coaccionados –cuando no amenazados- por la gente de Pinto para que voten en determinado sentido a cambio de “contratos y cargos en el Gobierno Provincial”.

Ese grupo denunció que el sistema de acreditaciones de los convencionales fue “alterado discrecionalmente” para ingresar algunos suplentes y dejar afuera a otros con mayor prioridad. “Con esas manipulaciones fraudulentas se buscó conformar una mayoría amañada para modificar la Carta Orgánica”.

Identidad radical, el espacio conducido por Fidel Hadad, también se pronunció y dijo que el fraude fue “total, absoluto y obsceno” y que “rompe el estado de derecho de la UCR”.

Las poco gratas afirmaciones con la que Pinto celebró su reeelección, con gestos de revancha para sus opositores y promesas de echar a los funcionarios radicales que conforman el gobierno y que no le respondieron, fueron otras de las manchas sobre la carta orgánica del partido, que se vio vulnerada como pocas veces en su prestigiosa historia. En sus redes sociales el ministro de Cultura de San Luis, el hombre que debe velar por el acervo de una provincia con historia, subió una foto con la leyenda “Adelante los que quedan” y la música de “Quieren bajarme”, clásico tumbero de Damas gratis.

Alianzas, impugnaciones, peleas, insultos y la sensación de que algo se rompió en el radicalismo puntano fueron las conclusiones de la convención, tras la que Walter Ceballos y los hermanos Federico y Alejandro Cacace quedaron muy mal parados. Casualmente, esos dirigentes son los jefes políticos de los radicales que durante la semana anterior habían sido eyectados del Gobierno Provincial.

Pinto, en tanto, consiguió su rerelección gracias a su acuerdo con Víctor Moriñigo –quien hasta hace poco se sacaba fotos con el ala contraria en el radicalismo- y con la Franja Morada, que responde a Micaela Medina. Roberto Pagano, más cercano a Poggi que a cualquier radical, también aportó sus números detrás del ministro.

Tras el papelón, el mismo sábado, el sector Evolución Radical emitió un comunicado en el que recordó que la UCR “no tiene nombres propios” y “ninguna persona está por encima del partido”, en clara referencia a la situación personalista de Pinto. “Los hombres pasan”, continuó el espacio en el alerta de una pregunta que muchos se hacen dentro del radicalismo: ¿Cómo quedará parado el ahora presidente una vez que Poggi se decida a sacarlo de su gabinete?

“No son prácticas de nuestro partido la picardía, el odio y la politiquería del vale todo”, continuó Evolución que repudió “la puesta en escena que intentó reemplazar la Convención Provincial materializada de manera insólita por sectores que se creen los dueños de la UCR”.

Al grupo le pareció contradictorio que Pinto busque perpetuarse en el poder radical cuando a nivel provincial “nuestro partido brega porque no haya rereelección en la gobernación”. Según Evolución, el sábado hubo “todo tipo de irregularidades, en las acreditaciones, en el diálogo, amenazas y censura”.

Las amenazas, eso sí, habrían sido recíprocas. Una fuente muy calificada del partido indicó que el sábado a la noche, Alvarez Pinto recibió en su teléfono una llamada de Alejandro Cacace, indignado, y con la promesa de usar toda la maquinaria nacional para investigar las múltiples irregularidades que el ministro deja a su paso en cuanto organismo de la función pública ocupa.

En la otra vereda, los que se consideran ganadores, tuvieron actitudes que rayaron la burla y la poca intención de conciliar con los dirigentes de su mismo partido. Nadya Ybarra, la cuestionada funcionaria del ministerio de Cultura, proveniente de una familia peronista, se defendió de esas acusaciones y dijo que los dirigentes radicales a los que impugnó por orden de su jefe “se aburguesaron”.

“Hay radicales a los que no les costó militancia ni trabajo su cargo y hoy quieren que el partido vuelva a ser un círculo de tomadores de café que se distribuyen los lugares y cuidan su quintita”, señaló con dureza la funcionaria que en el verano recibió un llamado de atención por los llamativos looks que llevaba a los festivales organizados por su ministerio.

Otro que se manifestó en las redes sociales tras el triunfo fue José Mastronardi, un joven radical cuyo costoso cargo en el ministerio de Pinto es una incógnita. Es hijo del cuestionado Gonzalo Mastronardi, eyectado del ministerio y refugiado en la municipalidad merlina, donde trabaja como operador en las sombras del intendente Leonardo Rodríguez.

En sus estados de Whats app, José publicó la foto de su grupo en pleno festejo del triunfo con una leyenda carcelaria: “Somos los dueños del pabellón”. Si él lo dice.

Entre las denuncias del sector más conservador del radicalismo y la alegría de aquellos más jóvenes que pregonan el cambio y la renovación, la frase fundacional de Alem “que se doble pero que no se rompa” quedó reducida a un conjunto de palabras con 130 años de historia que en San Luis se doblaron hace rato y se rompieron definitivamente bajo la nieve del sábado 16 de mayo.