Recurren a la justicia por la nulidad de boletines y analíticos de una escuela

La licenciada Claudia Ochoa difundió una carta abierta dirigida a la comunidad educativa de la Escuela “Serranías Puntanas”, ubicada en el sector sur de la ciudad de San Luis, en la que expuso su preocupación por la validez legal de la documentación escolar emitida por la institución.

En el texto, Ochoa señaló que la dirección de la escuela y la firma de boletines y analíticos deben estar a cargo de profesionales con título docente habilitante, conforme a lo que exige la ley. Especificó que actualmente esa función es ejercida por Diego González Muñoz, con formación de electricista, lo que, según sostuvo, carece de competencia pedagógica y de aval legal para firmar la documentación oficial de los estudiantes.

“Si permitimos que esto siga así, las notas y títulos de los chicos corren el riesgo de ser declarados nulos”, advirtió y explicó que, de mantenerse la situación, los alumnos podrían encontrar problemas al inscribirse en universidades, fuerzas de seguridad, terciarios o al presentar sus analíticos para un empleo.

Ochoa indicó que, en virtud de las irregularidades detectadas, presentó una ampliación de denuncia en la justicia con el patrocinio de la abogada penalista Alejandra Juárez, y solicitó que el Ministerio de Educación intervenga para regularizar la situación de inmediato, incluyendo la subsanación de los boletines ya emitidos y firmados por Muñoz.

La acusación de la licenciada también alcanza a Edgar Alejandro Guiñazú, de profesión mecánico y director nocturno.

Ochoa aclaró que su intención no es perjudicar a los estudiantes y que su reclamo apunta a defender el derecho de los alumnos a contar con documentación legalmente válida. “Los chicos tienen derecho a una educación de calidad, transparente y, sobre todo, legalmente segura”, expresó en la carta.

La carta fue dirigida a madres, padres y tutores de la escuela, a quienes pidió acompañar el reclamo “para cuidar el mañana de cada uno de los hijos”.

Dijo que su abogada ha solicitado que sean Muñoz y Guiñazú sean imputados y de igual forma para una exfuncionaria que estuvo vinculada en la entrega de la administración de la escuela que hasta el 2024 se llamaba “Luis Lusquiños”.

“Espero que, en la justicia, con la documentación presentada queden esclarecidos todos los hechos”, completó Ochoa.

De acuerdo a la información que ha trascendido, la exfuncionaria señalada es Natalia Endeiza, que tenía bajo su responsabilidad la dirección que nucleaba las escuelas autogestionadas.