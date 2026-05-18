Después de las nevadas del fin de semana, el otoño estará en San Luis en estado puro

Luego de las nevadas del fin de semana, la segunda parte de mayo tendrá días que comenzarán muy fríos pero que irán mejorando a medida que se alcance el mediodía. Por lo menos durante esta semana no habrá lluvias y los vientos serán más bien moderados.

Hasta las 7 de la mañana del lunes, la provincia registró temperaturas bajo cero en casi toda su extensión, con el pico más bajo en San Martín, donde los termómetros marcaron 8 grados por debajo de la línea del 0. En Naschel, Santa Rosa y Baldecito también hizo mucho frío, con 6 grados bajo 0.

Pero a partir del lunes 18 el otoño estará en estado puro en San Luis, con cielos despejados en general, aunque algunos puntos altos podrían tener bancos de niebla o neblina por la madrugada, especialmente en el sector norte de la provincia. El lunes, la mínima será de dos grados bajo cero y la máxima rondará los 15.

Para el martes se espera una mañana fría con heladas y una tarde con ascenso de la temperatura, por lo que, como el día anterior, el comienzo será bajo cero y la máxima alcanzará los 17. El condimento especial de la jornada será el viento, fuerte en el sector noroeste de la provincia.





En la segunda mitad de la semana, la situación será similar.