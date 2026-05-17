A Di María “le dolieron mucho” los insultos en el Monumental

Rosario Central se fue del Monumental con una derrota ante River y con un clima espeso puertas adentro, luego de una noche marcada por los silbidos, los cánticos contra Ángel Di María y el silencio de Jorge Almirón, quien no brindó conferencia de prensa tras el partido.

El foco de la noche estuvo puesto sobre Di María, que fue recibido con una fuerte silbatina cuando se anunció la formación de Central y con el cántico “Fideo secanuca” antes del inicio del encuentro. Aunque luego, en declaraciones televisivas, el campeón del mundo intentó mostrarse entero y apuntó contra el contexto del partido, puertas adentro la situación habría sido distinta.

Según contó el periodista rosarino Marcelo Lamberti, en el vestuario de Central admitieron que a Di María “le dolió mucho” el trato recibido en el Monumental. Incluso, de acuerdo con esa versión, el futbolista habría confesado una frase contundente tras los insultos: “Esto no se borra”.

La reacción íntima contrasta con sus declaraciones posteriores a la derrota, cuando Di María sostuvo que Central perdió “por un gol de penal” y deslizó que el clima previo ya anticipaba lo que podía suceder: “Sabíamos que estas cosas podían pasar acá, no por nada hablaron antes”.

Central quedó eliminado en una noche caliente, con un River que se impuso en el Monumental y con un cierre cargado de tensión. El silencio de Almirón, sumado al fuerte golpe emocional que habría sufrido Di María por el recibimiento, dejó expuesta una interna de dolor y bronca en el Canalla.

El arbitraje en la mira

Ángel Di María habló tras la derrota de Rosario Central ante River, que dejó al equipo rosarino afuera del Torneo Apertura, y lanzó una fuerte crítica por el arbitraje en el Monumental.

“Nos ganaron por un gol de penal, sabíamos que estas cosas podían pasar acá, no por nada hablaron antes”, expresó el campeón del mundo, visiblemente molesto por la jugada que terminó definiendo la semifinal a favor del conjunto dirigido por Eduardo Coudet.

River se impuso por 1-0 con gol de Facundo Colidio, de penal, y se convirtió en el primer finalista del Apertura. En ese contexto, Di María cuestionó el desarrollo del encuentro y dejó entrever su disconformidad con algunas decisiones arbitrales.

Además, el futbolista de Rosario Central también hizo referencia a la logística previa al partido y reveló una complicación en el viaje del plantel: “Nos tocó venir en colectivo porque en Aeroparque no se podía aterrizar. No sé qué pasó”.

La frase sumó otro condimento a una noche caliente en Núñez, donde Central no logró imponer condiciones y terminó eliminado en una semifinal marcada por la tensión, las polémicas y el malestar del equipo rosarino.__IP__

Con este resultado, River avanzó a la final del Torneo Apertura, mientras que Rosario Central cerró su participación con bronca y con Di María como una de las voces más fuertes en la salida del Monumental.