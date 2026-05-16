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Cortaderas: un barrio se quedó sin agua por una deuda municipal con el gobierno

Los afectados por esta medida son unas 20 familias que residen en el barrio Las Lomas. La empresa San Luis Agua les cortó el suministro.

Por redacción
| Hace 1 hora

El ente San Luis Agua le cortó el esencial servicio a las familias que residen en el barrio Las Lomas y de acuerdo a comentarios de los vecinos “es por una deuda que la intendenta Macarena Benítez se niega a pagarle a la empresa del gobierno provincial”.

 

La bronca de los afectados crece por las respuestas que da la jefa comunal, que dice que no le corresponde pagar porque es una deuda que dejó el intendente anterior “como si las deudas fueran personales y no de la Municipalidad”, criticó uno de los perjudicados.

 

Unos 20 hogares ubicados en una zona bien serrana son los que se quedaron sin servicio y “San Luis Agua con un criterio insólito les cerró el servicio sabiendo que los contribuyentes no son los deudores”, acotó la fuente.

 

El agua no llega a las viviendas desde el viernes. Ante esta situación y “el lavado de manos” de la intendenta Macarena Benítez, los residentes están muy preocupados porque no saben cuándo les reestablecerán el vital suministro.

 

 

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