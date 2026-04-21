Tras el suicidio de un alumno, familias piden un gabinete interdisciplinario

El dolor se ha transformado en un grito de auxilio en la Costa de los Comechingones. La Escuela Técnica N° 2 "San José Obrero" atraviesa días muy complejos tras la pérdida de un alumno de apenas 14 años de edad, un hecho que ha conmocionado a toda Cortaderas y que ha dejado al descubierto las carencias que la comunidad educativa viene advirtiendo desde hace años.



Frente a este escenario de duelo, un grupo de madres y padres se ha organizado para pedir respuestas concretas que trasciendan las visitas temporales de especialistas. Según relatan las familias, la situación es crítica: en encuentros recientes con profesionales de salud mental, los propios estudiantes han manifestado atravesar cuadros de profunda angustia y depresión.



La preocupación de los padres radica en que, sin un acompañamiento diario y profesional, el riesgo de que el malestar emocional se profundice es inminente.



El reclamo central apunta a la creación urgente de un gabinete escolar que brinde asistencia pedagógica y emocional de manera permanente. Hasta el momento, el apoyo a los adolescentes ha recaído sobre la voluntad de los administrativos y la asociación cooperadora, quienes intentan paliar las falencias de un sistema que no termina de brindar soluciones de fondo.



Las familias aseguran que este pedido no es nuevo, sino una solicitud de larga data que hoy se vuelve indispensable para garantizar la integridad de los menores.



Además de la urgencia en salud mental, la comunidad educativa advierte sobre la precariedad en la que se desarrolla el ciclo lectivo. La institución aún no cuenta con un edificio propio, una deuda para una escuela con orientación técnica.



A esto se suma el pedido de desdoblamiento de los primeros años, cuyos cursos superpoblados dificultan no solo el aprendizaje de los contenidos, sino también la posibilidad de que los docentes detecten señales tempranas de alerta entre sus alumnos.



Si bien tras el trágico suceso se hicieron presentes profesionales provenientes de San Luis para brindar charlas informativas, los padres sostienen que estas intervenciones son paliativas y no resuelven la falta de un espacio de contención diario dentro de la escuela.



La comunidad espera que el Ministerio de Educación escuche un pedido que ya no es solo administrativo, sino una necesidad humana básica para proteger el futuro de los jóvenes de Cortaderas.

