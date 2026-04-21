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Caso “El Caburé”

Ricardo André Bazla pidió anular su procesamiento

El exfuncionario del gobierno provincial cuestionó los delitos que le imputó el juez Alfredo Cuello. El fiscal Leandro Estrada dijo que es con “ánimo dilatorio”  

Por redacción
| Hace 2 horas

Se desarrolló en los tribunales de Villa Mercedes una audiencia por la apelación que, el exsecretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo André Bazla, presentó frente a la batería de delitos que el juez Alfredo Cuello le imputó en la causa conocida como “El Caburé”.

 

Se trata de la investigación por robo de una cosecha de maíz valuada en más de dos millones de dólares que estaba bajo la custodia y responsabilidad del gobierno provincial.

 

Bazla, uno de los funcionarios de máxima confianza del gobernador Caudio Poggi, solicitó "la nulidad absoluta de todo lo actuado" por el magistrado. 

 

Un Tribunal de Apelaciones conformado por Montserrat Bocca (presidenta), Marcelo Bustamante Marone y Hernán Herrera, tendrá que resolver si prospera el planteo del abogado de Bazla, que ha sido procesado por: Defraudación en perjuicio a la Administración Pública, Hurto, Abuso de Autoridad, Peculado, Incumplimiento de los deberes de funcionario público, Falsedad Ideológica. Estafa Procesal, Utilización de documentos públicos agravado por ser funcionario público.

 

 

El escándalo de “El Caburé” ha trascendido los límites de la provincia debido a que integrantes del gabinete provincial y dirigentes de extrema confianza del gobernador Claudio Poggi están involucrados en la causa.

 

Se trata del ministro del Superior Tribunal de Justicia Víctor Endeiza (exfiscal de Estado), los ministros Federico Trombotto (Desarrollo Productivo) y Gonzalo Amondaraín (Gobierno). También Diego Amondaraín, asesor en el área del Pueblo Ranquel.

 

 

El abogado Pascual Celdrán, que representa a uno de los productores damnificados, adelantó que pedirá que a Bazla le imponga la prisión por no haber respetado una de las restricciones que le impuso el juez Cuello. Le ordenó que no se comunicara con los funcionarios provinciales o acercara a Terrazas del Portezuelo. Y, Ricardo André Bazla confesó en una entrevista radial que apenas fue procesado se comunicó con el gobernador Poggi y el vicegobernador Ricardo Endeiza.

 

El primer procesado fue el exdirector de Legalidad de la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión, Dario Oviedo Helfenberger, que participó de esta audiencia y no hizo ningún planteo. 

 

 

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