Buscaban vacunos robados, los encontraron y, también, hallaron droga

"Pueblo chico, infierno grande". Este conocido refrán ilustra lo que por estos días ocurre en Nogolí y localidades vecinas, en el departamento Belgrano, donde prácticamente se habla de un solo tema y que tiene ribetes de escándalo.

Es por el resultado de un procedimiento policial llevado a cabo en una propiedad de la zona por robo de ganado y que concluyó con variadas sorpresas: descubrieron armas de fuego, municiones, animales vacunos y droga valuada en más de 3 millones de pesos.

El hallazgo se produjo este jueves en el transcurso de dos allanamientos desplegados en distintos puntos de la localidad y que estuvieron a cargo de efectivos de la Comisaría 45, por orden del juez de Garantía N° 3.

En uno de los domicilios, los policías secuestraron nueve animales vacunos, con caravana de marca y señal perteneciente al productor que denunció el robo.

En la segunda requisa, los efectivos secuestraron un arma de fuego tipo escopeta calibre 16, municiones y un celular.

La sorpresa se constituyó con el descubrimiento de estupefacientes, por lo que de inmediato le dieron intervención a la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico (DG-8). Los peritos constataron que se trataba de florescencias de marihuana que estaban en cajas, frascos de vidrios y en una botella, y 39 ramilletes de marihuana en estado de floración.

El propietario del domicilio, cuya identidad no difundió la Policía, afirmó poseer permiso de Reprocann, pero manifestó que su representante legal no le había hecho entrega del certificado.

La Unidad de Abordaje Fiscal ordenó la exhibición, reconocimiento y entrega de los animales vacunos secuestrados a su propietario.

Y, desde la Fiscalía Federal de San Luis se dispuso la incautación de la sustancia y que su poseedor continúe con su libertad. Ambulatoria.

De acuerdo al escueto informe policial, la droga incautada es suficiente para elaborar 837 dosis, valuadas en aproximadamente $3.348.000.