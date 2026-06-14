Prolongaron la detención de un acusado de múltiples estafas virtuales

Sigue complicada la situación judicial de Roberto Daniel Kifer que está acusado de cometer estafas con billeteras virtuales en perjuicio de ocho comercios de Villa Mercedes.

El juez de Garantías N° 1, Alfredo Cuello, decidió extender la prisión preventiva por cuatro meses al reafirmar que las evidencias son idóneas para acreditar el delito que se le imputa.

Además, fundamentó la prolongación de la detención, en que el imputado tiene una orden de captura proveniente de Lomas de Zamora en el marco de un debate oral por hurto y porque está siendo investigado por otros hechos de estafa en jurisdicción de la Primera Circunscripción Judicial, con sede en la ciudad de San Luis.

La defensa de Kifer se opuso a la extensión de la preventiva. Consideró que “es un periodo desproporcionado que los riesgos procesales no subsisten y que si los hay se pueden neutralizar con medidas morigeradas, como la firma del libro”, informó Prensa del Poder Judicial.

Los hechos habrían ocurrido en diferentes comercios de Villa Mercedes, donde el imputado se presentaba a realizar compras de diferentes artículos. Al momento de pagar, mostraba un comprobante falso y se retiraba del lugar con la mercadería, sin efectivamente haber realizado la operación.