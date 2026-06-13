Un domingo con debuts de candidatos y de la Ecuador de Beccacece

Un festival de partidos se jugará el domingo 14 por el Mundial 2026. Habrá cinco cotejos que comenzarán bien temprano, en la madrugada, con Australia y Turquía en el segundo enfrentamiento del grupo D, que se abrió el viernes con la goleada de Estados Unidos sobre Paraguay.

La acción retomará a las 14 con el estreno del siempre candidato Alemania ante el débil Curazao, una de las selecciones debutantes en el torneo. Será la apertura del grupo E, que tendrá su segunda partida a partir de las 20 con el atractivo partido de Ecuador, la selección del argentino Sebastián Beccacece, ante Costa de Marfil.

A las 17 debuta otro candidato, Países Bajos, que tiene un compromiso de fuste con Japón, una selección que representa una incógnita y que suele dar sorpresas ante rivales mayores. El encuentro abre el grupo F.

La segunda función de esa zona llegará a las 23, cuando Suecia y Túnez comparen fuerzas y cierren el primer domingo del torneo.