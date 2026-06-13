Escocia es el líder en el grupo de Brasil y Marruecos

El gol de John Mc Guinn a los 27 minutos del primer tiempo, con el que Escocia derrotó a Haití por la primera fecha del grupo C de la Copa del Mundo, le permitió a los europeos estar al frente de la tabla de posiciones en la zona que comparte con Brasil y Marruecos, quienes empataron 1 a 1 su partido.

Acompañado por una multitud, el equipo británico fue dominador del encuentro en el primer tiempo y se llevó el partido con algo de angustia tras los ataques de Haití en busca del empate.

Por su parte, Brasil y Marruecos empataron con goles de Ismael Saibari a los 21 minutos para los africanos, mientras que Vinicius Jr. lo empató a los 37´ del primer tiempo.

En cuanto a amonestaciones Brasil recibió dos amarillas ocasionadas en la primera parte para: Casemiro y Roger IbáñezAgencia NA (Xinhua

En la próxima fecha, Marruecos enfrentará a Escocia en un partido que se adivina como fundamental para la clasificación y Brasil buscará su primer triunfo de la copa ante Haití.