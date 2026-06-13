  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

SAN LUIS - Domingo 14 de Junio de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

SAN LUIS - Domingo 14 de Junio de 2026

EN VIVO

Primera fecha

Escocia es el líder en el grupo de Brasil y Marruecos

Por el triunfo por 1 a 0 contra Haití, el equipo europeo lidera la zona. Brasil y Marruecos empataron 1 a 1 en un partido muy disputado en el que los africanos golpearon primero. Vinicuis empató con una genialidad. 

Por redacción
| Hace 4 horas

El gol de John Mc Guinn a los 27 minutos del primer tiempo, con el que Escocia derrotó a Haití por la primera fecha del grupo C de la Copa del Mundo, le permitió a los europeos estar al frente de la tabla de posiciones en la zona que comparte con Brasil y Marruecos, quienes empataron 1 a 1 su partido.

 

 

Acompañado por una multitud, el equipo británico fue dominador del encuentro en el primer tiempo y se llevó el partido con algo de angustia tras los ataques de Haití en busca del empate.

 

 

Por su parte, Brasil y Marruecos empataron con goles de Ismael Saibari a los 21 minutos para los africanos, mientras que Vinicius Jr. lo empató a los 37´ del primer tiempo.

 

 

En cuanto a amonestaciones Brasil recibió dos amarillas ocasionadas en la primera parte para: Casemiro y Roger IbáñezAgencia NA (Xinhua

 

 

En la próxima fecha, Marruecos enfrentará a Escocia en un partido que se adivina como fundamental para la clasificación y Brasil buscará su primer triunfo de la copa ante Haití.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo