Las autoridades locales investigan la muerte de un joven de 22 años en un departamento monoambiente ubicado sobre la calle Juan Saá al 500, en la ciudad de San Luis. El cuerpo fue descubierto el viernes por la noche, alrededor de las 19:30 horas.

El hallazgo se produjo tras un llamado a los servicios de emergencia. Un vecino inquilino de una unidad contigua constató la situación y alertó de inmediato a la policía.

En el sitio trabajaron efectivos de la policía provincial junto con personal del departamento de Policía Científica. Los peritos realizaron las tareas de rigor para relevar el lugar, recolectar indicios y preservar la escena de cara a la investigación judicial.

Se esperan los resultados de la autopsia correspondiente para determinar si se trató de una muerte natural, accidental o de un hecho delictivo. La fiscalía interviniente avanza con las medidas de prueba para esclarecer lo ocurrido.