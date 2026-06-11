Cayó el “Chanchito picarón”: lo acusan de estafar y robar a adultos mayores

En un procedimiento que se llevó a cabo este jueves en la esquina de Héroes de Malvinas y Sarmiento, en la ciudad de San Luis, fue detenido un hombre de apellido Giménez que está sindicado como el autor de estafas y robos bajo la modalidad del “cuento del tío”. Las víctimas, en su mayoría, fueron adultos mayores.

De acuerdo a lo que se conoció por un informe de “Voces Puntanas”, el sospechoso es conocido con el apodo de “Chanchito picarón” y la última damnificada de su maniobra es una anciana de 87 años.

La octogenaria declaró que el pasado lunes a la mañana, cuando se dirigía al banco a cobrar su jubilación, un hombre la siguió en un Fiat Uno blanco y una vez que salió de la entidad bancaria, la interceptó y la engañó asegurándole que debía realizar una reparación en su domicilio por pedido de una persona que ella conocía.

Ya en la vivienda y siempre en base a engaños, le sustrajo el dinero que había cobrado minutos antes, una suma aproximada de 750.000 pesos, precisó Voces Puntanas.

El mismo lunes al mediodía, tras una denuncia en la Comisaría Seccional 6° y una serie de averiguaciones, este jueves, efectivos de esa dependencia interceptaron al sospechoso mientras circulaba en un Fiat Uno blanco.

El vehículo coincide con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la vivienda de la víctima.

Además de las explicaciones que Giménez ahora tendrá que dar sobre este hecho en la justicia, también tendrá que responder sobre el testimonio de un hombre de 75 años, que señala a Giménez como el delincuente que, tras ganarse su confianza, le hurtó dinero de su domicilio.

Uniformados del Comando Radioeléctrico también participaron del operativo junto a los peritos de la Policía Científica. El vehículo Fiat Uno fue secuestrado para pericias mientras se profundiza la investigación para establecer si hay más víctimas vinculadas a esta modalidad que desplegaba el “Chanchito picarón”.