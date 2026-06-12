ASDE intervino por la sanción a Mabel Becerra y denunció "persecución laboral"

Sin faltar el respeto, sin mediar una sola palabra, solo mostrando un cartel que clama una realidad indignante, Becerra denunció la cruel realidad de los docentes. Foto: Redes sociales Mabel Becerra.

La Asociación Sanluiseña de Docentes del Estado (ASDE) intervino de manera formal ante las autoridades de la Escuela N° 176 "Maestra Nélida E. Pérez de Ferrer" para rechazar enérgicamente la sanción impuesta a la docente Mabel Becerra.



La medida disciplinaria, calificada como un "Llamado de Atención" y labrada el pasado 6 de junio, se originó luego de que la maestra realizara una manifestación pacífica durante el desfile por el “Día de los Jardines de Infantes”, donde visibilizó la crisis salarial bajo la consigna de "sueldos indigentes".



A través de un documento institucional firmado por el secretario general de ASDE, Diego Scriboni, el gremio adhirió al recurso de revocatoria y denunció un marco de "persecución gremial y laboral".



Desde el sindicato argumentaron que la sanción aplicada por la dirección de la escuela "carece de tipicidad en el Estatuto del Docente" y que su verdadera finalidad es generar un "efecto amedrentador sobre el resto del cuerpo docente", incurriendo en una práctica desleal según la normativa nacional de Asociaciones Sindicales.



Asimismo, ASDE planteó la nulidad absoluta e insanable del acta por violación al debido proceso, al haberse omitido el derecho de defensa de la trabajadora.



Por su parte, Mabel Becerra recurrió a sus redes sociales para difundir la presentación de la entidad sindical y compartir una profunda reflexión sobre las condiciones laborales en el ámbito escolar.



"Nadie, sin importar el cargo que ocupe, puede decirnos cómo, dónde y cuándo ejercer nuestros derechos constitucionales", enfatizó la maestra, desmintiendo de manera tajante las acusaciones de sus directivos, quienes alegaron una supuesta desatención de sus alumnos y perjuicios al Nivel Inicial de la institución.



Becerra alertó a sus compañeros sobre los riesgos de no frenar a tiempo lo que denominó como "violencia institucional". Según describió, esta problemática suele iniciar con microviolencias cotidianas —tales como la descalificación con términos como "agitadora" o "conflictiva"— y se profundiza con presiones psicológicas indirectas ligadas a la calificación del concepto anual.



"Nos exigen participar de eventos de recaudación, ferias de ciencia o muestras interculturales, sin brindarte asesoramiento, guía, tiempo, espacio ni recursos económicos para hacerlo", denunció la docente, concluyendo que su experiencia no es un hecho aislado, sino una realidad compartida por muchos trabajadores de la educación en la provincia.

