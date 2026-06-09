Diego Scriboni: "El Gobierno busca disciplinar con el miedo"

Diego Scriboni fue contundente al defender la lucha de Becerra, que es la lucha de todos los docentes. Foto: gentileza.

El disciplinamiento y la persecución parecen haberse convertido en las herramientas predilectas para silenciar el reclamo de los trabajadores en la provincia. El caso de Mabel Becerra, docente de Nivel Inicial de la Escuela N° 176 "Maestra Nélida Esther Pérez de Ferrer" en Villa Mercedes, es el reflejo más crudo de un sistema que busca infundir temor en lugar de solucionar salarios de indigencia. El hecho ocurrió durante el desfile por el "Día de los Jardines", cuando la docente transitó pacíficamente sosteniendo un cartel que expresaba "somos indigentes", lo que derivó en que días después el Equipo Directivo le labrara un acta formal de sanción.



Al respecto, Diego Scriboni, secretario General de la Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales (ASDE), gremio al que pertenece la educadora, manifestó el absoluto rechazo de la entidad ante lo sucedido.



"Nos parece tremenda esta situación, es una forma de seguir disciplinando. El gobierno busca disciplinar con el miedo porque no le gusta que se arme revuelo mediático", afirmó en diálogo con El Diario de la República.



Scriboni defendió el reclamo de Becerra: "Es un acto totalmente democrático lo que hizo esta docente, nos enorgullece bastante. Es tremendo el mensaje de disciplinamiento del gobierno por exponer algo cierto: los docentes somos indigentes. Una maestra con un básico de 280 mil pesos, la verdad que lo que ella hizo, el mensaje que muestra, es real".



Asimismo, el referente sindical desestimó los argumentos administrativos que intentan justificar la medida punitiva contra la trabajadora. "Me parecen tremendos los argumentos, porque ella en ningún momento descuida a los niños; mientras exhibe unos segundos el cartel, la bandera, los chicos estaban con otra docente", aclaró.



En ese sentido, anticipó los pasos a seguir: "Estamos armando notas y herramientas para presentar y repudiar este acto de disciplinamiento, que es lo que viene haciendo este gobierno constantemente. Se está evaluando el acta, y a partir de ahí se analizará qué medidas se pueden tomar o qué acciones se pueden hacer frente a eso".



Finalmente, el secretario General de ASDE remarcó que el trasfondo de la sanción busca generar autocensura dentro del cuerpo docente para evitar futuras protestas, aunque instó a los trabajadores a no ceder ante las presiones del Ejecutivo provincial.



"Mabel es un ejemplo de lucha, esperemos que pueda dejar ese mensaje de dignidad, porque es eso: dignidad, levantar la voz para un acto de dignidad docente. Sinceramente, mi mensaje es que se animen a poder mostrar esto. Como hizo esta docente, animarse a levantar la voz para algo que es totalmente justo, que se animen a salir a las calles. Sabemos que esta sanción va a intentar generar todo lo contrario, pero intentaremos que se animen a estar en las calles, porque es algo que no se puede sostener más", concluyó.

