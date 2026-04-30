ASDE repudió el plus de $125 mil: "Lo vemos como un presentismo encubierto"

El reciente decreto del Gobierno provincial, que dispone un pago de $125 mil para docentes del nivel inicial y primario, ha generado un profundo malestar en el sector educativo. Desde la Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales (ASDE), su secretario General, Diego Scriboni, expresó el rotundo rechazo de la institución a lo que califican como una medida distorsiva y carente de diálogo.



“Hemos hecho un comunicado de repudio porque lo vemos como un presentismo encubierto”, sentenció Scriboni en diálogo con El Diario de la República. Según el dirigente, el bono no solo es insuficiente, sino que su aplicación en la "letra chica" revela una serie de restricciones que atentan contra los derechos adquiridos de los trabajadores.



Un incentivo con exclusiones y castigos



Uno de los puntos que mayor indignación causa es la focalización del beneficio. Scriboni explicó que el decreto especifica que el pago es para quienes realicen efectivamente la tarea de enseñanza frente a alumnos en primaria e inicial, dejando fuera a otros sectores: “Damos por sentado que el docente es el que está siempre frente a alumnos. En el nivel secundario también lo están y no se los dan; en el nivel superior tampoco”.



Además, el gremialista advirtió sobre la rigurosidad del sistema en relación con la salud de los trabajadores. “Tiene en cuenta la cuestión de la enfermedad siempre y cuando el docente no falte más de tres días. Eso es tremendo, una gripe en estos tiempos puede llevar más tiempo y nos parece que no es justo”, señaló, agregando que también se ven afectados derechos como los artículos particulares o las licencias para capacitación.



Decisiones “arbitrarias” y falta de diálogo



Para ASDE, la forma en que se implementó la medida refleja una falta de apertura por parte del Ejecutivo. Scriboni calificó las decisiones como “totalmente arbitrarias” y subrayó: “Esto salió ayer y lo empiezan a cobrar hoy; no era algo que en ningún momento se puso en discusión ni hubo una mínima consulta”.



El dirigente remarcó que lo que el sector viene exigiendo es una recomposición salarial genuina que impacte en el sueldo básico y no "parches" que dividen a los trabajadores. “Hacen estos incentivos focalizados que dividen mucho al sector. El docente está en una tarea cada vez más compleja, con aulas diversas y condiciones laborales que no son buenas, con bajo sueldo”, describió sobre la realidad en las aulas.



Asamblea pública



Ante este escenario, el gremio comenzó a articular medidas de fuerza y debate. Scriboni confirmó que se ha convocado a una asamblea pública para que docentes de distintos gremios, o aquellos que no están agremiados, puedan discutir los pasos a seguir. “Necesitamos discutir y pensar qué medidas tomar frente a esto que, en lo que llaman 'el año de la educación', deja mucho que desear”, concluyó.

