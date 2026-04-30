Imputaron por abuso sexual al abuelo paterno de Guadalupe Lucero

Yamila Cialone, que es la mamá de la desaparecida Guadalupe Belén Lucero, acompañada por su madre, se presentó en la Justicia tras enterarse por los medios de prensa de las acusaciones contra Roque Lucero, abuelo paterno de la nena, que fue imputado por abuso sexual gravemente ultrajante: la víctima es una menor con discapacidad.

Ante esta inesperada situación judicial en la que se encuentra el padre de Eric Lucero (papá de Guada), es que Yamila Cialone le solicitó directamente que la Justicia Federal investigue si existe un vínculo entre la presunta conducta delictual del hombre, con la desaparición de Guadalupe.

Roque Lucero fue imputado por abuso sexual gravemente ultrajante y es investigado por una segunda denuncia de similares características. Al conocerse esa acusación, inevitablemente reabrió interrogantes en torno a la desaparición de la niña de 5 años, ocurrida el 21 de junio de 2021.

El pasado 20 de abril se formularon cargos contra Lucero. La abogada de las víctimas, Poma de Otaegi, explicó que la denuncia se realizó en noviembre de 2024. Según el relato, la víctima menor de edad fue raptada por su vecino que vivía enfrente y abusada dentro de la vivienda.

Cabe mencionar que la víctima tiene una discapacidad. Tras los análisis de Cámara Gesell que dieron positivos, se procedió a la imputación.

Como medida cautelar, el hombre que continuará en libertad debe firmar un acta del 1 al 10 de cada mes, tiene prohibida la salida del país y le impusieron una orden de restricción, por lo que tuvo que retirarse de la casa donde era vecino de la denunciante.

A la par, una segunda denuncia por abuso también se encuentra en marcha. Está en la etapa de Cámara Gesell y se aguardan los resultados.

Dado este contexto, la familia materna de Guadalupe se enteró de la situación y decidieron presentarse para exigir que intervenga la Fiscalía Federal para investigar sobre la desaparición de la pequeña.

En ese sentido, decidieron hacer públicas las causas de abuso sexual para que la Justicia Federal intervenga y realice la investigación correspondiente sobre el caso de Guadalupe, que aún continúa abierto.

“El abuelo vivía en el barrio San Luis XXIII, aledaño al barrio 544 Viviendas donde desapareció la niña. Yo me enteré hoy y mi hija, la mamá de Guadalupe, también por un video de la doctora (Poma Otaegi)”, mencionó la abuela. Y, se preguntó: “¿Por qué la provincia no trabaja en conjunto con la Fiscalía Federal en un caso donde el abuelo paterno directo tiene este tipo de acusación y tenemos una niña desaparecida?”.

Pidieron que lo investiguen para ver si tiene alguna conexión con la desaparición de Guadalupe y, si resulta que no, “el mayor peso de la Justicia recaiga sobre las causas de abuso sexual”.

En la causa por la que fue imputado Roque Lucero, ahora se abre la investigación penal preparatoria a los fines de reunir pruebas testimoniales, declaraciones y todos los elementos que hagan materia para lograr llegar al juicio.