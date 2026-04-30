Grave: investigan connivencia por estupefacientes entre penitenciarios e internos

Llueven las críticas por el manejo de la información por parte del Gobierno, que pretende figurar el caso como un "trabajo conjunto". Foto: El Diario.

Pese al hermetismo oficial, los datos se confirman por sí mismos. El operativo de Gendarmería en el Servicio Penitenciario Provincial, ha revelado su verdadera y alarmante naturaleza. Fuentes muy cercanas a la Fiscalía de Cristian Rachid, confirmaron a El Diario que el eje central de la investigación es la connivencia entre funcionarios penitenciarios e internos para el tráfico de estupefacientes.



La trama de las drogas



La investigación, que se tramita en la Unidad Fiscal de Investigación y Litigio de Casos Complejos a cargo de Rachid -y a la que dio lugar el juez subrogante Juan Carlos Nacul- echó por tierra las versiones preliminares que sugerían delitos de estafas telefónicas u otros procedimientos ilícitos. La confirmación de que se trata de una red de narcotráfico operando con complicidad interna ha provocado un sismo político y judicial.



Respecto a los involucrados, si bien el número exacto se mantiene bajo reserva, fuentes directas de la Fiscalía Federal fueron tajantes ante la consulta de si los imputados eran solo dos: “Te quedas corto”, aseguraron, lo que da cuenta de la envergadura de la organización desbaratada.



200 efectivos y un comunicado cuestionado



El operativo no fue, como intentó instalar el Ministerio de Seguridad a través de un comunicado oficial, un "trabajo conjunto" de rutina. Fue un allanamiento liso y llano dispuesto por la Justicia Federal, que requirió el arribo de 200 efectivos de Gendarmería Nacional provenientes de Mendoza y Córdoba para garantizar la transparencia y el éxito del procedimiento en el Complejo 1.



La narrativa oficial de "cooperación" ha llovido bajo una catarata de críticas, siendo calificada de "caradurez", dado que la intervención de las fuerzas federales responde justamente a la sospecha de corrupción dentro de la propia fuerza provincial.



Nerviosismo en las "altas esferas"



Dentro del Servicio Penitenciario el clima es de máxima tensión. Las pericias sobre los celulares secuestrados mantienen en vilo a los mandos medios y superiores. Según trascendió, el miedo a lo que puedan revelar los mensajes y llamadas ha generado un "nerviosismo generalizado" en las cúpulas.



En este contexto, los rumores sobre cambios inminentes son incesantes. Se especula que las horas estarían contadas para la directora del Servicio, Karina Mantelli, quien se encuentra en el ojo de la tormenta tras el escándalo. Eso, mínimamente.



Trascendidos y pases a disponibilidad



En medio del caos informativo, se supo del pase a disponibilidad de los agentes Mauro Llanos y Pablo Barrios. El caso de Belén Amieva es el más confuso: aunque inicialmente se mencionó su salida, versiones cruzadas indican que habría sufrido un severo ataque de pánico en el que, presuntamente, habría proferido gritos con información comprometedora sobre la cadena de mandos.



Por lo pronto, son solo trascendidos. Lo cual expone la urgencia de que el Gobierno habilite información certera que permita dilucidar con más claridad el escenario.



A la espera de que concluyan los peritajes y se dicten nuevas medidas judiciales, la sociedad asiste a uno de los escándalos de corrupción penitenciaria más graves de los últimos tiempos, donde la delgada línea entre quienes deben custodiar la ley y quienes la infringen parece haberse borrado por completo.

