"Tengo la sangre suficiente como para pegarle a una mujer"

Los temores que padres y alumnos de la escuela Carlos Juan Rodríguez tienen en torno a un alumno del último año de la secundaria que amenaza e insulta a compañeros, profesores y preceptores tomaron otra relevancia con los audios en donde el joven tiene fuertes declaraciones.

“Yo no me olvido de las caras”, se le escuchar decir al alumno en una clase donde se proyectó un documental y en la que aprovechó para extender sus amenazas.

Algunos de los que estabana en la sala, en su mayoría mujeres compañeras, se animaron a enfrentarlo y le dijeron que nadie le estaba diciendo nada, pero el alumno redobló su tono amenazante y violento: “Tengo la suficiente sangre como para pegarle a una mujer; yo no le tengo miedo a nada”, se escucha.

El joven en cuestión tiene 16 años y representa una amenaza para la comunidad educativa de la escuela, según denunció un grupo de padres, preocupados por la reacciones del adolescente y la poca respuesta que han tenido por parte de los directivos. También denunciaron que el chico lleva material de contenido sexual a la escuela.

Sobre el final del audio se escucha al joven decir a modo general, “te voy a reventar la cara”.