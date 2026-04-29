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¿Cómo estará la noche para los promesantes que caminarán hacia Villa de la Quebrada?

La última noche de abril y la primera madrugada de mayo, una fecha muy especial para los puntanos, será apacible, agradable y sin lluvias. En Renca, por las mañanas, el fin de semana estará muy frío.

Por redacción
| Hace 13 horas

Los promesantes a la Villa de la Quebrada pasarán una noche fresca, como habitualmente sucede para la época, pero los días de la festividad serán muy apacibles, con temperaturas mínimas que se desarrollarán en los 7 grados y máximas que estarán por encima de los 20. Aunque habrá algunas nubes por la tarde no habrá lluvias y el viento será moderado.

 

 

Las mismas condiciones permanecerán durante los tres días de festividad en el pueblo religioso, por lo que las multitudes podrán caminar por las calles, subir al calvario y participar de la novena y la procesión al aire libre.

 

 

Distinta es la realidad en Renca, el otro punto religioso que tiene su fiesta patronal este fin de semana, donde las jornadas estarán agradables el jueves y el viernes pero las temperaturas descenderán con fuerza el fin de semana.

 

 

Para el sábado 2, en la localidad del noreste la mínima será de un grado bajo cero y la máxima rondará los 17, con el cielo en su mayoría poblado de nubes aunque con tendencia a despejarse por la tarde noche.

 

 

El domingo, el tanto estará aún más frío, ya que por la mañana sobre todo se esperan que los termómetros marquen dos grados bajo cero.

 

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