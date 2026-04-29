Choferes de colectivos reclamaron por el pago de una suba salarial

Una manifestación que efectuaron este miércoles los trabajadores nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional San Luis, derivó en un bloqueo total en el ingreso y salida de colectivos de la Estación de Interconexión Regional de Ómnibus (EDIRO), en la ciudad de San Luis. El propósito del reclamo es lograr la implementación de una nueva escala salarial por parte de las firmas correspondientes al servicio interurbano.

La medida que llevó adelante la UTA, consistió en “una asamblea permanente” que paralizo el servicio del transporte interurbano y dificultó la operatividad de los colectivos de larga distancia que tuvieron que dejar su pasajero en las proximidades de la terminal de ómnibus.

Los puntos clave del conflicto se relacionan con el reclamo salarial dado que el gremio exige que las empresas del sector cumplan con la nueva escala salarial que entró en vigencia.

Además, durante la concentración denunciaron los ataques vandálicos que sufren las unidades en sectores como en la Avenida “José Santos Ortiz”

El secretario adjunto de la UTA, Carlos Rivas, señaló que la protesta es consecuencia directa del incumplimiento por parte de las prestadoras en la liquidación de sueldos que argumentan que “el costo operativo es alto”.

El secretario general Iván Piñeyro aclaró que el reclamo ya había sido anticipado: “Lo venimos diciendo hace 15 días. Hemos tenido tolerancia porque participamos de distintas audiencias, pero no hay respuestas. Ante esta actitud se realizan estas retenciones de tareas”.

La protesta genero importantes demoras y cancelaciones, afectando a cientos de pasajeros que utilizan la terminal como punto neurálgico.

Este conflicto resurge tras un breve impasse alcanzado a mediados de mes, cuando se intentó desactivar un paro mediante promesas de pago que, según el sindicato, no se materializaron completamente.

Desde la UTA advirtieron que las asambleas continuarán hasta que las empresas depositen las diferencias salariales adeudadas.