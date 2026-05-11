Colectivos: anuncian un paro de 24 horas en el transporte interurbano

La Unión Tranviarios Automotor de San Luis (UTA) anunció un paro en el servicio interurbano por 24 horas que comenzará a las 00:00 del martes 12 de mayo de 2026. La medida se sustenta en a falta de acuerdo salarial con las empresas del sector. Los trabajadores reclaman el pago de diferencias salariales de enero y febrero y una suma no remunerativa de $120.000

"Estamos con un retraso de cuatro escalas salariales. No han ofrecido absolutamente ningún aporte como para cancelarle el salario a los trabajadores", afirmó Iván Piñeyro, secretario general de la UTA San Luis.

La medida afectará únicamente al interurbano provincial, incluyendo los corredores San Luis-La Punta, Potrero de los Funes y El Volcán.

Piñeyro aclaró que la medida de fuerza “solo paralizará los recorridos del interurbano”, en tanto que los transportes internos de San Luis y de Villa Mercedes operarán sin modificaciones.

El gremio exige que se cumpla con el pago de las diferencias salariales de enero y febrero, el cumplimiento de la nueva escala salarial y una suma no remunerativa de $120.000 que las empresas adeudan a los choferes.

Según Piñeyro "pagaron la última escala salarial que es la de diciembre, entonces estamos con un retraso de cuatro escalas salariales". En términos porcentuales, estimó que la pérdida ronda el 15%.

Este lunes hubo una reunión en la Dirección de Relaciones Laborales sin propuesta satisfactoria por parte de las empresas. También se realizó un encuentro el viernes con el secretario de Transporte del gobierno provincial, Víctor Cianchino. "Le hemos dicho claramente que no vamos a permitir ningún despido. Él (Cianchino) garantizó que no va a haber despidos", señaló el dirigente.

"No vamos a permitir reducciones en algunas frecuencias que no son buenas. Los números los tienen que arreglar ellos. Nosotros lo que queremos ver es que la última escala salarial les llegue a los bolsillos de los trabajadores", concluyó Piñeyro.