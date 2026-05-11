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Por redes sociales

Denuncian un misterioso intento de secuestro en el barrio El Lince

Una Traffic negra habría protagonizado el hecho, según denunció la madre de una joven que habría sido atacada por tres hombres que intentaron llevársela. 

Por redacción
| Hace 2 horas

Una mujer denunció por redes sociales un gravísimo hecho que habría sucedido en la zona sur de la ciudad de San Luis, entre el barrio El Lince y el 544 Viviendas. La usuaria, bajo el nombre de Romy Albornoz, aseguró que su hija se salvó de ser secuestrada por tres hombres que andaban en una Traffic negra.

 

 

La denuncia –que por ahora no fue expuesta en sede policial- indica que la menor caminaba de regreso a su casa el domingo a las 21 con una amiga. Cuando se separaron, la hija de Albornoz fue interceptada cerca de un bulevar por el vehículo, de modelo viejo, del que descendieron tres sujetos.

 

 

En el escrito que la desesperada mujer compartió en sus redes sociales, aseguró que los captores medían entre 1,90 y dos metros y que forcejaron con la joven. “Dos la agarraron de las piernas y el otro por la espalda, le pusieron un trapo en la boca y la nariz”.

 

 

Según agregó la mujer, la defensa de su hija que comenzó a tirar patadas y a gritar por ayuda, lo que habría hecho desistir a los delincuentes. “Mi hija logró correr hasta la casa”, escribió la denunciante, quien pidió a las familias de la zona que tengan cuidado, sobre todo con los menores.

 

 

“Le puede pasar a cualquiera”, concluyó.

 

 

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