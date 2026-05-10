Hicieron otra marcha para pedir la libertad de los cuatro policías

Una nueva marcha organizada por los familiares de los cuatro policías presos por la muerte de Magalí Morales llegó hasta los tribunales de Concarán con la intención de hacer oír sus voces y de conseguir un objetivo concreto: la liberación de los oficiales.

Esta vez, la manifestación tuvo como fin marcar una presunta contradicción de los investigadores judiciales que ordenaron las detenciones. La medida de privar de la libertad a los acusados fue justificada en que los oficiales no pudieran entorpecer la causa, seis años después de la muerte de la mujer, ocurrida en la comisaría de Santa Rosa.

Si los imputados hubieran querido obstaculizar la acción de la Justicia lo hubieran hecho en el tiempo en que se descubrió la muerte y su detención, especulan los familiares.

“Como familia tenemos miedo, ya no sabemos qué hacer, todo esto sigue avanzando y no hay ni una sola prueba en contra de ellos”, dijeron los allegados a los acusados, que fueron detenidos en dos tramos de la investigación.

En marzo pasado, el juez Nicolás Coppola, imputó al excomisario Reinaldo Clavero y al exsubcomisario Marcos Ontiveros por los delitos de privación ilegítima de la libertad cometida por funcionario público, torturas seguidas de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público y los envió a la cárcel; en tanto que las oficiales Eugenia Argüello y a la exagente Victoria Torres fueron procesadas por delitos menos graves.

Pero una audiencia posterior realizada a finales de abril en el Tribunal de Impugnaciones determinó que las mujeres también deberían estar presas, por lo que ordenó su detención.

La nueva marcha contó con decenas de participantes que comenzaron su ronda con la luz del día en medio del frío otoñal y terminó por la noche, tras dejar algunas pancartas y carteles en los alambrados perimetrales y en las puertas de los tribunales de Concarán.

Magalí fue detenida por romper el aislamiento social durante la pandemia el 5 de abril de 2020 y horars después fue hallada ahorcada en su celda.