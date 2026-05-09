Boca perdió con Huracán en La Bombonera, sufrió dos penales y quedó afuera del Apertura

El equipo dirigido por Claudio Úbeda arrancó cuesta arriba desde el inicio. A los 5 minutos del primer tiempo, Leonardo Gil aprovechó una recuperación alta y puso en ventaja al Globo, que golpeó rápido y manejó la ansiedad del local. Boca recién encontró el empate sobre el final del complemento, con una jugada caótica que terminó en gol de Milton Giménez tras revisión del VAR.

Cuando parecía que el envión anímico podía inclinar la balanza para el Xeneize, el alargue fue una pesadilla. A los 4 minutos del primer tiempo extra, Pablo Echavarría sancionó penal por falta de Lautaro Di Lollo sobre Juan Bisanz y Óscar Romero lo cambió por gol para el 2-1. Minutos después, otra revisión del VAR detectó una mano de Di Lollo dentro del área y Huracán volvió a tener penal: nuevamente Romero convirtió y estiró la diferencia a 3-1.

La noche se volvió todavía más frenética con las expulsiones de Eric Ramírez y Fabio Pereyra en Huracán, que quedó con nueve jugadores en pleno suplementario. Boca aprovechó el desconcierto y descontó con Ángel Romero, hermano del goleador rival, para ponerse 2-3 y empujar hasta el final.

Sin embargo, ni con dos hombres de más pudo alcanzar el empate. Boca cerró una semana negra tras el tropiezo ante Barcelona Sporting Club en la Copa Libertadores y ahora suma un nuevo golpe: afuera del torneo local, con cuestionamientos futbolísticos y arbitrajes que seguramente alimentarán polémica por varios días.

Huracán, por su parte, consiguió una clasificación épica y se metió en cuartos de final tras resistir en una Bombonera caliente y sacar provecho de cada error defensivo del conjunto azul y oro

.