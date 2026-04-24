Una mujer pide ayuda para que su hijo de 9 años pueda tener una medicación vital

María Ángela Morini, que reside en la localidad de Fortuna (Departamento Dupuy), hizo público un pedido de ayuda urgente para su hijo “Lolo”, de 9 años, diagnosticado con enfermedad granulomatosa crónica que se la detectaron cuando tenía dos meses.

Según relató, hace 60 días que el Programa Federal Incluir Salud (ex Profe) no le entrega la medicación que el niño necesita para poder vivir. “Ya hice el reclamo varias veces, pero no tengo respuesta de cuándo se hará la entrega”, fustigó.

“Lolo” debe medicarse con Posaconazol 100 mg, tres comprimidos cada 24 horas. Al mes necesita 90 comprimidos y de esta forma puede prevenir infecciones fúngicas. “Corre riesgo de mortalidad si no toma esta medicación”, explicó con mucha angustia María Ángela.

La mamá detalló que cada caja cuesta 3 millones de pesos y, la situación se agrava, porque no se consigue en cualquier farmacia. “No es como cualquier remedio que vas a comprar. Esto lleva muchos papeles, estudios. No quiero que me den plata porque es muy cara, nunca voy a llegar a juntar para comprar una caja”, apuntó.

La enfermedad granulomatosa crónica es una inmunodeficiencia poco frecuente que deja al organismo sin defensas ante hongos y bacterias. El Posaconazol es un anti fúngico clave para evitar infecciones graves.

María Ángela remarcó que siempre recibió la medicación a través de Profe, pero desde hace dos meses no tiene novedades. “Entiendo la situación económica, pero lo que más quiero es que si alguien tiene esta medicación me la pueda donar”. “Aunque sea una caja -añadió-, lo que sea. No tengo problema en pasar mi número de teléfono”.

Quienes puedan colaborar con Lolo o tengan información sobre cómo agilizar la entrega a través de Profe, pueden contactarse con María Ángela para llegar a la familia. Deben llamar al 01136041367.

La interrupción del tratamiento pone en riesgo la salud del pequeño. La familia de Fortuna espera una respuesta urgente de las autoridades.