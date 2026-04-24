Con Airbag, el rock de estadios vuelve a la provincia

Aunque la definición inmediata refiere a su masividad, el rock de estadios tiene otros componentes que, en rigor, empezaron a notarse en los últimos años. Además de realizarse, precisamente, en un estadio, el acompañamientos de luces, efectos, fuegos de artificios y pantallas gigantes terminan de conformar ese panorama.

“Airbag”, la banda que tocará en San Luis el viernes 24 de abril, reúne todos esos condimentos, un tanto inusuales para el rock puntano. Es por eso que el concierto inscribe una página fundamental en la historia de los espectáculos realizados en la provincia desde principios de siglo.

Los últimos shows masivos que se dieron en la provincia en estadios de fútbol y con bandas de rock sobre el escenario son los dos que La Renga dio en La Pedrera de Villa Mercedes en abril del 2018 y en octubre de 2023 (aunque el último no fue específicamente en el estadio, sino en el autódromo) y el que “Los fundamentalistas del aire acondicionado” brindaron en 2008 en el Juan Gilberto Funes de La Punta.

“Tenemos muy en claro que lo más importante de todo, lo primordial, es la seguridad de los espectadores”, dijo a El Diario de la República, Nicolás Salina, uno de los responsables de la productora.

Después, hubo algunos intentos que no salieron del todo bien como “Los caballeros de la quema” en la cancha de Juventud ante muy pocas personas y como parte del ciclo “Argentina en vivo”, organizado por el gobierno de Fernando de la Rúa. Conviene sacar de la lista los muchos que se hicieron como parte de las Ferias industriales y aquellos que durante el verano se realizan en boxes de Potrero de los Funes, por lo general con bandas de cuarteto.

Una de las principales diferencias radica en que el show del viernes en la cancha de Estudiantes se celebrará en el corazón de la ciudad, lo que requiere un trabajo previo de logística y coordinación pocas veces visto en la provincia. Unas 14 mil personas disfrutarán del espectáculo.

Para el desafío, “Berrakera”, la productora puntana que apostó a la realización del concierto contrató a 536 trabajadores que dispersarán en todos los aspectos del show, con uno al que le prestarán particular atención. “Tenemos muy en claro que lo más importante de todo, lo primordial, es la seguridad de los espectadores”, dijo a El Diario de la República, Nicolás Salina, uno de los responsables de la compañía.

A los policías y bomberos que rondarán por las afueras del estadio se sumará personal de Defensa Civil, médicos, un puesto sanitario, dos ambulancias, 150 contratados de seguridad privada, 80 acomodadores, diez puntos de hidratación y todo lo necesario para que los sobresaltos solo se den en el campo y en las tribunas, por el festejo del público.

Si bien el que se avecina será el recital más grande que la productora haya organizado, la experiencia que les dio realizar shows de La Delio Valdez, Lali Espósito, Miranda, entre otros y en un corto periodo de tiempo, les brindó la plataforma segura para redoblar la apuesta

“Es un desafío un tanto más complejo que los otros –describió el productor- pero con un marco más encantador”.

La productora está aún más motivada desde que se enteró, por una investigación propia, que el último recital que se hizo en esa cancha fue de nada más y nada menos que de Mercedes Sosa, hace más de 30 años.

Esa aventura va de la mano de la responsabilidad que los integrantes de la productora demostraron en cada una de sus iniciativas y que tendrá en el show de Airbag su prueba de fuego. No de artificio precisamente. “Sabemos que va a venir mucha gente de afuera, de otras provincias, sabemos que en el barrio va a impactar de manera positiva, nos lo dicen los vecinos y sabemos que también va a ser un impulso a la economía local”, sostuvo Salina, quien desde hace meses negocia con la Municipalidad, la Policía y el club para que todo salga bien.

Las boleterías en el estadio se abrirán a las 15 para vender las últimas entradas, a las 16 el operativo policial comenzará con el corte de calles y a las 18 las puertas del Coliseo recibirán a los primeros fanáticos. Se estima que el show comenzará a las 21 y que terminará antes de la medianoche.