La agenda del viernes tiene a Airbag y otras músicas

VIERNES

Cae el sol

El que sea posiblemente el recital más grande del año en la provincia lo dará Airbag a partir de las 21 en la cancha de Estudiantes. Todavía quedan algunas entradas para disfrutar de un espectáculo de nivel internacional.

Dos a cantar

Dúo siempre dispuesto a mostrar sus versiones de clásicos internacionales, “No tan cuerdas” vuelve al escenario de All Right para animar una noche especial entre tragos, comidas y música. Con entrada gratis a partir de las 22.

Willy y Charly

Una reunión muy interesante de bandas de San Luis se producirá en Casa Mollo, de Vía Rivadavia. Willy Opio y Radio Charly compartirán canciones y escenarios a partir de las 22:30 con entrada gratuita.

Soñando por cantar

El espectáculo se llama Dos por un sueño y tiene a Enar Povez y Brayan Gatica como protagonistas. Violín y guitarra; canto y unión conversarán en Casa Beta a partir de las 22.





La junta perfecta

Para continuar festejando su aniversario, ADN folklore llega a La ferroviaria, el espacio del Puente Blanco que los recibirá a partir de los 22 con entradas a 4 mil pesos. Tonada y vino, no hay mejor combinación.







SÁBADO

Si al menos estuvieras aquí

El Cine Teatro San Luis recibe nuevamente a Sobredosis de Soda, una de las bandas tributos al grupo de Gustavo Cerati que mejor se acopla a la historia del trío. A partir de las 22.

Hubo un tiempo

Las canciones del gran Charly García resonarán en All Right gracias al tributo de Radio Charly, una banda formada especialmente para que alguien en el mundo piense en ella. A partir de las 22 con entrada gratuita.

Un movimiento

Para bailar sin parar, para disfrutar sin freno, para mover el esqueleto, La parcera vuelve a Casa Mollo y centraliza la música en vivo gracias a sus cumbias colombianas A las 22:30 comienza un show que no parará de sonar.

El soplido amansador

Solo con su guitarra y su voz de viento, Pampero, uno de los solistas más persistentes de la escena, llega nuevamente a “La ferroviaria”. Canciones, copas y recuerdos en una noche que no se puede dejar escapar.

La paz interior

En la sala Amigxs de Merlo Gastón Nakazato presenta su disco “Abriles de cuarzo”. Melodías suaves, sensibles y delicadas para un momento que es todo lo contrario. A partir de las 22 con cantina y buena onda.

Picado grueso

Rock, pop y folklore. Buena onda, amor y videojuegos. Noche, canto y diversión. Los conjunto de tres cosas suenan mejor con el dúo de Marianela Arce y Daniel Llaver que se presentará en Pimienta a partir de las 21.

Cintia en la ciudad de las maravillas

“Niña con cara de jirafa” es un unipersonal con Cintia Ullúa que subirá, desde Río Negro, al escenario de La oveja negra, de Villa Mercedes. La vida y la obra de Lewis Carroll en un entrecruzamiento entre ficción y realidad.