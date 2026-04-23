Paulina Calderón: "Socialmente estalló en la escuela una situación de odio"

Paulina Calderón remarcó que es necesario que el Estado retome una política de cuidado integral, que incluya la salud mental y la contención social. Foto: Facebook Concejales Justicialistas.

La provincia atraviesa semanas de profunda inquietud debido a un fenómeno creciente en el ámbito escolar: amenazas de tiroteos escritas por estudiantes y hechos de violencia física donde se ha constatado el uso de armas blancas. Esta situación ha puesto en alerta a las comunidades educativas y a las autoridades, desatando un debate sobre las causas profundas y la efectividad de las respuestas institucionales.



En diálogo con El Diario de la República, Paulina Calderón —concejala del bloque Justicialista, exministra de Educación y docente— brindó su mirada sobre este panorama. Entiende que lo que ocurre en las aulas es un reflejo de una problemática mayor.



“Socialmente estalló en la escuela una situación de odio, esto de animarnos a incluso amenazar a otros como si la vida de los otros no valiera la pena”, sentenció, vinculando el fenómeno a la viralización en redes sociales y a antecedentes recientes en otras provincias.



Calderón fue crítica respecto a cómo se está gestionando la emergencia desde el Estado. Consideró que existe un alto nivel de improvisación y que las medidas adoptadas, como la quita de beneficios escolares a los implicados, resultan insuficientes.



“Se está improvisando todo el tiempo; las escuelas están haciendo lo que pueden, pero son manotazos de ahogado que incluso son conductas muy punitivas y no estamos atacando realmente cuál es el problema”, aseguró.



El análisis de la concejala también hizo foco en la realidad socioeconómica que golpea a las familias. Según explicó, la crisis obliga a padres y madres a multiplicar sus jornadas laborales, lo que reduce drásticamente el tiempo de acompañamiento y supervisión de los menores.



“Las familias no pueden no saber que hay un arma o algún instrumento en la mochila de su hijo, pero eso implica un montón de tiempo que hoy no se dedica porque se está trabajando para subsistir”, señaló.



Finalmente, Calderón instó a que el Estado retome una política de cuidado integral que incluya salud mental y contención social. Para la docente, la solución no es individual sino sistémica.



“Parece que hoy las adolescencias e infancias no están en la agenda. Se requiere una política multidisciplinar y cumplir con la legislación que ya existe, como la Convención de los Derechos del Niño”, concluyó.

