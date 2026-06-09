Encontraron sana y salva a Luciana, la adolescente que era buscada en Córdoba

Luciana, la adolescente de 15 años que era intensamente buscada en la provincia de Córdoba, fue encontrada sana y salva este martes, según confirmó el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, a través de sus redes sociales.



“Luciana está bien, está sana y está salva”, afirmó el funcionario y confirmó que Luciana fue encontrada en buen estado de salud y señaló que, tras ser localizada, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.



"La Fiscalía de Jesús María dará detalles de la causa judicial”, publicó Quinteros en su cuenta de X, luego de una fuerte movilización de las fuerzas de seguridad para dar con el paradero de la joven.



El funcionario pidió respetar la privacidad de la joven y de su familia debido a que se trata de una menor de edad. “Estamos hablando de una niña de 15 años, con lo cual vamos a preservar a partir de ahora que pueda recuperarse”, expresó.



Además, agradeció el trabajo conjunto de la Departamental Colón, Bomberos, el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), Bomberos Voluntarios de distintas localidades, unidades especiales de la Policía de Córdoba, la Dirección General de Investigaciones Criminales, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad de la Nación, que activó la Alerta Sofía y puso recursos a disposición para colaborar en la búsqueda.



La desaparición de Luciana había generado una gran preocupación en la provincia y motivó una intensa búsqueda que incluyó rastrillajes, controles y difusión masiva de su imagen. Por el momento no trascendieron las circunstancias en las que fue hallada ni detalles sobre su estado de salud, información que será brindada por la Fiscalía de Jesús María en las próximas horas.



En tanto, la Fiscalía de Jesús María brindará detalles sobre la investigación y las circunstancias en las que fue hallada la joven.



Agencia Noticias Argentinas.