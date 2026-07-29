Tragedia en San Juan: cayó un helicóptero y murieron sus 7 tripulantes

Momentos de profunda tristeza y consternación se registran en la provincia de San Juan por el fatal accidente de un helicóptero Bell 412 del Plan Nacional de Manejo del Fuego, con siete ocupantes, que se precipitó en el Parque Ischigualasto, en el departamento Valle Fértil.

La emergencia activó al Comité de Crisis y equipos de rescate intentan llegar al lugar del siniestro.

El Diario de Cuyo informó que entre los tripulantes estaban el subjefe de la Policía de San Juan, Marcelo Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro, el subjefe de Bomberos, Jorge Carbajal.y el director de Protección Civil, Carlos Heredia.

Las otras víctimas fueron identificadas como, Matías Valenzuela, piloto del helicóptero particular; Andrés Bosch, brigadista de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y Rodrigo Aimeta, brigadista de la Agencia Federal de Emergencias (AFE)

Por su parte, el portal “Tiempo de San Juan”, consignó la aeronave perdió contacto mientras participaba de un curso de capacitación en combate de incendios forestales.

El hecho ocurrió en la zona que une a Valle Fértil con Jáchal, en el noreste sanjuanino, en cercanías del límite con La Rioja, provincia que era su destino ya que iban a colaborar en las tareas de control de un incendio forestal.

El helicóptero había salido de la capital de San Juan y su último contacto fue cerca de las 10:30.

"Las tareas de rescate estuvieron condicionadas por la geografía del lugar (campo Caballo Anca). Se trata de un sector de unas 64.000 hectáreas de terreno fiscal, prácticamente deshabitado y sin caminos que permitan un acceso vehicular hasta el punto del siniestro, por lo que gran parte del recorrido debió realizarse a pie", publicó el Diario de Cuyo.

El dolor del gobernador Orrego

"Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Entre ellas, Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; y el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos", sostuvo el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, en X.

Y agregó: "Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones. También acompañamos a las familias de Matías Valenzuela, piloto de la aeronave, y de los brigadistas de AFE, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta".

"La aeronave, que estaba siendo utilizada para brindar una capacitación en San Juan, tenía como destino final la provincia de La Rioja, donde debía colaborar en las tareas de control de un incendio forestal", informó Presidencia en un comunicado.

Al respecto, agregó que "las causas del siniestro son materia de investigación" y que "la Agencia Federal de Emergencias permanece en contacto con las autoridades intervinientes y brindará información oficial a medida que se cuente con datos debidamente corroborados".

Por su parte, el Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) de EANA (Empresa Nacional de Navegación Aérea), informó que recibió a las 10.30 hora local una activación de ELT (Emergency Locator Transmitter) de una aeronave, matrícula LV-KGR, con tres ocupantes a bordo. Su última posición conocida fue sobre el límite entre las provincias de La Rioja y San Juan.



A partir de la emisión de la alerta de emergencia, se puso en marcha una acción coordinada que involucró medios aéreos y terrestres de diversas dependencias. El despliegue posibilitó la localización de la aeronave en poco más de dos horas, dentro de un sector caracterizado por su compleja accesibilidad.

Foto: Diario de Cuyo