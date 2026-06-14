Murió Taty Almeida, la referente de Madres de Plaza de Mayo

Taty Almeida, la histórica referente de Madres de Plaza de Mayo (línea fundadora) falleció este domingo a los 95 años, según informaron sus familiares y allegados.__IP__

Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, es una docente y activista dedicada a la defensa de los derechos humanos y, particularmente, reconocida por ser una de las principales organizadoras de la búsqueda de personas desaparecidas en la última dictadura cívico-militar en Argentina.

En diciembre del 2025, la Universidad Nacional de San Luis la galardonó con el Premio Rector Mauricio López, en reconocimiento a su incansable labor por la memoria, la verdad y la justicia.

Lo recibió su hija María Fabiana Almeida, «Este reconocimiento es una caricia al alma para mi mamá», dijo en el transcurso de un discurso en el que recordó a su hermano Alejandro, desaparecido, su historia familiar y la labor incansable y pacífica de las Madres como un aprendizaje para toda la sociedad. «Muchísimas gracias en nombre de mi madre, de mi hermano y de los 30.000», expresó.