Advierten que el juguete "Squeezy Dumpling" podría contener una sustancia cancerígena

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) transmitió su preocupación en una denuncia que hizo en la Subsecretaría de Defensa del Consumidor por la comercialización del "Squeezy Dumpling", un juguete blando de polímero plástico con forma de gyoza que ya fue retirado del mercado en el Reino Unido por contener niveles de benceno superiores a los permitidos.

De acuerdo a lo que informó la institución, el producto contiene una concentración de 20 mg/kg de benceno, cuatro veces superior al límite legal de 5 mg/kg permitido para su capa exterior. Se trata de una sustancia cancerígena que puede absorberse a través de la piel durante el uso normal del juguete, sin necesidad de contacto oral.

“Squeezy Dumpling” o “Squishy” está fabricado con un polímero flexible diseñado para ser apretado repetidamente. Tiene la forma de empanada asiática que se presenta dentro de una pequeña vaporera de plástico. El juguete también cumple una finalidad anti estrés.

La Cámara Argentina del Juguete puntualizó que el benceno es un compuesto presente en el petróleo crudo, los combustibles y el humo del tabaco, considerado una sustancia cancerígena. "El benceno es una sustancia cancerígena confirmada que puede absorberse a través de la piel durante la manipulación normal del juguete, sin necesidad de que el niño se lo lleve a la boca".

El pedido que hicieron ante los organismos de control, lo fundamentan en las alertas emitidas por el sistema europeo Safety Gate y por la Office for Product Safety and Standards (OPSS) del Reino Unido, que observaron riesgos para la salud asociados a este producto.

Fuentes: SomosJujuy/Página 12/M1