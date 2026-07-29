Abrieron una nueva oficina de empleo en La Punta, con presencias llamativas

La inauguración de una oficina de búsqueda de empleo dependiente del Gobierno Nacional en la Ciudad de La Punta contó con la presencia de referentes de la Libertad Avanza en la provincia que intentaron capitalizar la iniciativa.

El acto se realizó el martes a la mañana en la oficina donde funcionará la sala destinada a que las personas que requieran empleo dejen sus intenciones de trabajo y los empleadores la búsqueda que desean. Oficinas de ese tipo hay esparcidas por toda la provincia.

Pero la apertura cobró más relevancia por la presencia del Prosecretario de Vinculación del Senado de la Nación, Rodolfo Negri, y del presidente provisional del mismo cuerpo, Bartolomé Abdala, quienes se sentaron al lado del intendente de La Punta, Luciano Ayala.

Más allá de las especulaciones sobre la dudosa posición de Ayala en el acto, la presencia los libertarios fue el verdadero atractivo político de la reunión, ya que Negri y Abdala no suelen aparecer juntos.

En ese punto, quien tomó protagonismo fue el prosecrertario, encargado del discurso inaugural en el que resaltó la intención de generar empleo, cuidar la salud, valerse de los beneficios de la vida sana y “llevar alegría a los jubilados”.

Además, Negri destacó la labor de Daniel Pino Adaro, responsable de la Agencia Territorial San Luis, y la colaboración de la senadora Ivanna Arrascaeta para que la oficina sea una realidad.

A su momento, Abdala negó cualquier posibilidad de alianza electoral con el poggismo.

En medio de ambos quedó la posición difícil de leer del intendente Ayala, cuya lealtad al poggismo fue jaqueada al mostrarse públicamente con dos enemigos declarados del actual gobernador.