¿Quién es el responsable de esto? ¿Yo, señor? No, señor

Miles de personas se quedan sin agua y el Gobierno provincial dice que es no es su responsabilidad. Las sierras de Estancia Grande se convierten en un Hades de fuego descontrolado y el Gobierno no atiende los llamados. Los puntanos se endeudan en las billeteras virtuales con créditos que no pueden pagar y el Gobierno les suelta la mano. Desaparecen dos mil toneladas de maíz de un campo bajo su custodia y el Gobierno juega al mago desentendido. Los emprendedores llenan las redes sociales de quejas por la falta de oportunidades y el Gobierno se ayuda a sí mismo con créditos dudosos. Los turistas no llegan en otra temporada para el olvido y el Gobierno no acierta en invertir un mínimo de publicidad. Los robos son cada más violentos y el Gobierno tiene como única política ocultarlos.

Si gobernar es resolver los problemas de la gente y procurar su bienestar, la gestión de Claudio Javier Poggi deambula por la segunda mitad de su mandato a bordo una mirada un tanto sesgada de esos objetivos. Ante cualquier imprevisto que surga en la vida cotidiana (un incendio forestal, la rotura de un caño, un hecho de inseguridad) la primera reacción es, siempre, deslindar responsabilidades.

Una vez que gastó energías, recursos y sobre todo tiempo en señalar al otro recién empieza a trabajar. Pero, como se sabe, el reloj no suele conceder permisos y las horas que se piernde cuesta mucho recuperarlas. Esa actitud costó pérdidas, sobre todo en dos hechos recientes que requirieron urgencia como la quemazón en las sierras de Estancia Grande, El Durazno y Potrero y el corte de agua en San Luis, La Punta y Juana Koslay.

Es una situación repetitiva que tiene un alto grado de perversión cuando se trata de temas delicados, como la salud. Cuando a principios del año pasado una seguidilla de muertes intentaron echar alguna responsabilidad sobre el sistema de salud pública, lo primero que hicieron los encargados del ministerio fue mostrar la culpa de las familias de las víctimas (lasceradas por el dolor y sin diplomas médicos ni sueldos estatales en sus arcas) antes de analizar qué había pasado realmente.

Esa actitud entre soberbia y apática se distribuyó, lamentablemente, en todas las áreas estatales, que al fin son, ni más ni menos, las que rigen la vida de los puntanos.

Cada vez que el Gobierno intenta deslindar una responsabilidad, está dejando una puerta abierta para que el problema sea aún mayor. Está mirando hacia otro lado cuando el foco debería estar en el centro mismo del conflicto, para su pronta resolución.

Porque además hay otro aspecto que el Gobierno parece, consiente o inconscientemente ignorar: le guste o no lo guste, todo lo que sucede en la provincia está bajo la órbita de su responsabilidad.