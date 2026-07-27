UTEP exige que las sumas no remunerativas pasen al básico para mejorar los salarios

A través de una publicación en redes sociales, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación Provincial (UTEP) San Luis, Carlos "Chino" Peralta, reiteró el reclamo del sector docente para que las sumas no remunerativas que componen el salario sean incorporadas de manera total al sueldo básico.

En su explicación, el dirigente detalló que las cifras no remunerativas son montos que se integran al haber mensual pero no generan aportes ni contribuciones a la obra social ni al sistema previsional. Actualmente, según precisaron desde el sindicato, estos ítems equivalen al 33% del total que perciben los trabajadores de la educación.

Desde la organización sindical repasaron la evolución del esquema salarial implementado por el Ejecutivo provincial a través de complementos remunerativos y no remunerativos. Según indicaron, en el liquidado de agosto de 2024 la distorsión alcanzó un punto crítico, con una composición salarial que registraba un 145% de ítems no remunerativos frente a un 92% de remunerativos.

Ante este panorama, UTEP San Luis realizó diversas presentaciones formales que permitieron iniciar un proceso de regularización o "blanqueo" de los haberes. Si bien la relación actual cambió a un 130% de conceptos remunerativos sobre un 107% no remunerativos, desde el gremio remarcaron que continuarán con las gestiones para lograr la conversión total de esos fondos al haber básico.