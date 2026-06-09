Carlos Peralta: “Buscan dar un ejemplo de que si protestás, recibís una sanción”

Carlos Peralta viene reclamando mejoras salariales. La lucha de Becerra, viene a dar la razón a los planteos de UTEP: los docentes están asfixiados con sueldos indigentes.

El severo escenario que atraviesa la docencia de la provincia sumó un nuevo capítulo de tensión tras la medida administrativa adoptada contra Mabel Becerra, la maestra de Nivel Inicial de la Escuela N° 176 "Maestra Nélida Esther Pérez de Ferrer" de Villa Mercedes. La docente fue objeto de un acta formal por parte del equipo directivo luego de desfilar pacíficamente en el "Día de los Jardines" con un cartel que rezaba "somos indigentes", visibilizando los salarios del sector. El hecho generó el rechazo de gremios locales, que leen la acción como un mecanismo de disciplinamiento.



Al respecto, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación Provincial (UTEP), Carlos Peralta, analizó el trasfondo de la sanción y la realidad del sector educativo. En diálogo con El Diario de la República, el referente gremial ligó directamente este episodio con el largo reclamo que mantienen por la situación salarial.



“Más allá del hecho en sí, demuestra una vez más que lo que estamos pidiendo hace más de dos años y medio, la recomposición salarial, es una realidad: el sueldo no le alcanza a nadie. Ahora la sanción a una docente que está a punto de jubilarse no le va a hacer leña, pero es como dar un ejemplo de que si protestás o no estás de acuerdo con las políticas educativas y económicas de este gobierno vas a recibir una sanción, una amenaza, una efusión de miedo”, aseveró Peralta.



El dirigente gremial contextualizó la drástica protesta de Becerra como la consecuencia de un canal de diálogo que consideran cerrado por parte del Ejecutivo provincial. Señaló que la comunidad educativa viene agotando las vías institucionales formales sin obtener respuestas satisfactorias ante la devaluación de sus ingresos.



“Se puede criticar o no, se puede decir si era el momento o no de protestar. Yo me pongo del otro lado, ante la infinidad de todos los sectores que hemos pedido audiencia y demás pedidos de recomposición salarial. Inclusive Mabel lo manifestaba en uno de sus posteos, que los sindicatos hemos hecho distintas cosas para ser atendidos y no lo hemos sido. Eso la ha llevado a hacer una protesta en un desfile”, argumentó.



Finalmente, Peralta remarcó la importancia del respaldo sindical para los trabajadores que enfrentan estas medidas e instó a los educadores a tomar como espejo las conquistas históricas frente a un panorama complejo.



"Los sindicatos estamos pidiendo con la docencia una recomposición y sabemos las consecuencias de este básico congelado; pasó en los 90, se salió y se mejoraron las condiciones laborales y económicas luchando. Hay que luchar", concluyó.

