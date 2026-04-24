Carlos Peralta: "El problema es profundo y no se soluciona solo sancionando a los alumnos"

Carlos Peralta se mostró muy preocupado por los jóvenes y los docentes. Foto: Radio Unsl.

La situación educativa en la provincia atraviesa un momento de extrema sensibilidad, donde los conflictos escolares parecen ser el síntoma de una crisis social que golpea con fuerza a las familias. Carlos "Chino" Peralta, secretario General de UTEP, analizó la profundidad de esta problemática y advirtió que las medidas punitivas, como la quita de beneficios a los estudiantes, resultan insuficientes si no se aborda el contexto de fondo.



Para el dirigente, el sistema actual está desbordado y los docentes se encuentran sin las herramientas necesarias para contener una realidad cada vez más compleja.



Docentes exigidos al máximo



Desde el sindicato, el foco del reclamo está puesto en la necesidad urgente de fortalecer el recurso humano dentro de los establecimientos. Peralta fue categórico al describir la soledad que enfrentan los maestros frente a aulas cada vez más diversas.



"Hoy una maestra, un profesor no puede solo en el aula. Por eso nosotros planteamos que debe haber un maestro más, debe haber de a poco más recurso humano; se deben completar los equipos del Centro Técnico de Apoyo al Aprendizaje (CETAAP) que hoy están incompletos y no dan abasto", subrayó.



Según explicó, la falta de acompañantes pedagógicos y equipos técnicos se vuelve crítica en un contexto donde el 35% de las aulas presentan situaciones de neurodivergencia que requieren atención personalizada.



La crisis, un síntoma latente



Asimismo, el dirigente vinculó el comportamiento de los alumnos con el deterioro económico de los hogares, señalando que la falta de contención familiar es una consecuencia de la crisis.



"La pregunta que hay que hacerse es por qué los pibes están solos. Hoy los pibes están muy solos y con mucho tiempo en las redes sociales. A los padres hoy no les alcanza un trabajo para cubrir las necesidades básicas, entonces comienza el pluriempleo y quedan mucho tiempo los chicos solos sin la compañía de un adulto que los pueda guiar", sentenció.



Esta ausencia de guía, sumada a la exposición constante a entornos digitales, genera un terreno fértil para conductas que el dirigente calificó como un reflejo del mal humor social y la falta de horizontes.



Sin diálogo



Finalmente, Peralta criticó la falta de convocatoria por parte del Gobierno a mesas de diálogo que trasciendan lo salarial para discutir las condiciones laborales y pedagógicas.



"El protocolo se activa cuando ya el problema estalló o ya pasó. Me parece que tenemos que activar un protocolo de prevención, de ver qué es lo que le está pasando a los chicos, por qué están haciendo ese tipo de bromas, por qué están solos", concluyó.



Solidaridad



En este marco de asistencia directa, adelantó que este sábado, UTEP realizará una entrega de donaciones de ropa, calzado, colchones, juguetes, entre otros elementos, en el barrio La República para ayudar a las familias más castigadas por la situación económica actual.



"Agradezco enormemente a todos los que colaboraron con donaciones para ayudar a las familias que peor la están pasando con el frío y la crisis económica", dijo.