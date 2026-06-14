Cuántos goles le faltan a Messi para ser el máximo goleador de los Mundiales

Lionel Messi comenzará este martes una nueva participación en la Copa del Mundo y, además de buscar defender el título conseguido por la Selección argentina en Qatar 2022, tendrá la posibilidad de alcanzar un récord histórico que hasta ahora pertenece al alemán Miroslav Klose.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el capitán argentino llega al Mundial 2026 con 13 goles convertidos en Copas del Mundo y aparece entre los principales candidatos a convertirse en el máximo goleador de la historia del torneo.

Cuántos goles tiene Messi en los Mundiales

Messi acumula 13 goles en 26 partidos disputados entre los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Esa cifra lo ubica entre los máximos artilleros de la historia de la competencia.

El rosarino alcanzó esa marca durante la consagración de Argentina en Qatar 2022 y ahora tendrá una nueva oportunidad para seguir ampliando su registro en lo que representa su sexta Copa del Mundo.

El récord que persigue

El máximo goleador histórico de los Mundiales es el alemán Miroslav Klose, quien convirtió 16 tantos entre las ediciones de 2002, 2006, 2010 y 2014. Detrás suyo aparecen el brasileño Ronaldo con 15 y el también alemán Gerd Müller con 14.

Messi comparte actualmente el cuarto lugar de la clasificación histórica con el francés Just Fontaine, ambos con 13 conquistas.

Cuántos goles necesita para ser el máximo goleador

Para igualar la marca de Klose, Messi necesita convertir tres goles durante el Mundial 2026 y llegar a los 16 tantos. Sin embargo, para transformarse en el máximo goleador histórico en soledad deberá marcar cuatro veces y alcanzar los 17 goles.

La misión parece posible teniendo en cuenta que Argentina disputará al menos tres partidos en la fase de grupos y que, en caso de avanzar a las rondas eliminatorias, el capitán argentino tendría varias oportunidades más para seguir acercándose al récord.

Klose quiere que Messi lo supere

Lejos de mostrarse preocupado por la posibilidad de perder su récord, el propio Klose aseguró en los últimos días que le gustaría ver a Messi convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

El exdelantero alemán reconoció que es admirador del capitán argentino y afirmó que sería un privilegio que un futbolista de su nivel lograra quedarse con la marca.