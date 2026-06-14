Colapinto terminó octavo tras una gran remontada

El británico y siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, consiguió su primera victoria en Ferrari luego de una actuación perfecta en la que aprovechó al máximo la gran estrategia de carrera.

Russell, por su parte, había sido superado en la vuelta 60 por su compañero de equipo en Mercedes, Kimi Antonelli, pero el italiano abandonó unas curvas después por problemas en su monoplaza.

Este abandono de Antonelli ilusiona tanto a Hamilton como a Russell, ya que llegaron a los 115 y 106 puntos y le recortaron distancias a Antonelli, aunque este último sigue líder cómodo con 156 unidades.

El triunfo de este domingo fue el número 106 para Hamilton en la Fórmula 1 y el primero desde el GP de Bélgica de 2024.

La próxima fecha en la Fórmula 1 será dentro de dos semanas, cuando se lleve a cabo el GP de Austria.

Los pilotos que sumaron puntos en el GP de España

1- Lewis Hamilton (Ferrari)

2- George Russell (Mercedes)

3- Lando Norris (McLaren)

4- Max Verstappen (Red Bull)

5- Oscar Piastri (McLaren)

6- Isack Hadjar (Red Bull)

7- Pierre Gasly (Alpine)

8- Franco Colapinto (Alpine)

9- Liam Lawson (Racing Bulls)

10- Arvid Lindblad (Racing Bulls)