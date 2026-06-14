Los New York Knicks rompieron el hechizo y volvieron a gritar campeón

New York Knicks se llevaron el juego 5 de las Finales de la NBA tras ganarle a San Antonio Spurs por 90-94 y se consagraron campeones de la NBA. Los de la Gran Manzana se consagraron campeones de su tercer título luego de 53 años sin alzar el Larry O'Brien. El partido fue disputado en el Frost Bank Center, San Antonio, Texas.

El quinto encuentro de la serie comenzó con San Antonio imponiendo su juego. Si bien ambas ofensivas estuvieron flojas durante el primer cuarto, los Spurs provocaron que New York fuera más errático debido a las buenas y aguerridas defensas que proporcionó el equipo local. Víctor Wembanyama (19 puntos, 14 rebotes y seis tapones), gracias a su altura y al largo de sus brazos, fue la principal arma para la protección del aro. El equipo de Mitch Johnson se llevó los primeros 10 minutos por 23-13.

Ya para el segundo período, la cadencia de tiros encestados por parte de los Knicks aumentó. Jalen Brunson (45 puntos), con sus triples, puso al conjunto visitante a pisarle los talones a las Espuelas. San Antonio mantuvo sus doblajes en defensa al MVP de las Finales del Este, que se vieron truncados ante las acrobáticas jugadas con las que este lograba convertir. Pese al recorte de distancia en el marcador que logró New York, los Spurs se retiraron al descanso largo ganando por 42-37.

La clave de San Antonio fue el aporte que hizo su banca con las anotaciones. O sea, los puntos que convirtieron sus suplentes, que en comparación con el banquillo de los Knicks, fue muy efectiva con sus 30 undades. Dylan Harper (25 puntos) fue el mejor en la segunda parte del local y quien, con su profundidad en el ataque, lideró las conversiones de los Spurs, que también terminaron ganando en este período por 72-65.

Pese a la gran dominancia que tuvieron los de Mitch Johnson, la inexperiencia del equipo local en su primer playoff con esta plantilla de jugadores, que promedia 25,3 años, les costó las derrotas por no saber capitalizar sus ventajas obtenidas a lo largo de los juegos.

New York Knicks, que esta vez no estaban tan lejos en el marcador, lograron empatar y, seguido a ello, pasar a ganar el partido con su mejor jugador como bastión. Los últimos segundos decisivos fueron apretados, pero los comandados por Mike Brown consiguieron su cuarta victoria, esta vez por 90-94, y el campeonato de la temporada 25/26 de la NBA.

El historial de las Finales de la NBA dice que, cuando un equipo lidera la serie por 3-1, se consagra campeón. En los casi 80 años de la liga norteamericana, esta situación se repitió 39 veces, de las cuales en 38 ocasiones la franquicia que iba ganando se consagró campeón, con New York revalidando la estadística. La única oportunidad en la que el conjunto que perdía dio vuelta la historia en un séptimo partido fue en la temporada 2016, cuando los Cleveland Cavaliers de LeBron James levantaron el trofeo tras remontar el 3-1 y ganar 4-3.

Jalen Brunson, el capitán de New York Knicks, con sus 45 puntos de este juego, terminó por marcar su liderato en la franquicia de la Gran Manzana y por su rendimiento a lo largo de todas las Finales, le otorgaron el trofeo al Jugador Más Valioso (MVP). Y que merecido fue para el N°11, en el mercado de pases de julio del 2024, que rechazó firmar la extensión máxima con la franquicia naranja y azul, dejando 113 millones de dólares en la mesa y así poder armar el equipo campeón con las grandes figuras que lo rodean.

New York Knicks ganó todo en esta temporada. Porque a finales del 2025 y principios de la acción, ganaron la Copa de la NBA, justamente ante San Antonio Spurs. Y ahora se consagraron también con el título de la mejor liga del mundo y que logran alzar por tercera vez en su historia, luego de 53 años de no poder hacerlo. 27 años estuvieron esperando para volver a unas finales, casi tres décadas durísimas de malos resultados y fracasos no solo deportivos, sino que también a nivel estructura, y una vez que lograron alcanzar la instancia decisiva, fueron los nuevos consagrados con el Larry O'Brien.

Calendario de partidos (Serie finalizada 4-1 a favor de Knicks):

Las Finales de la NBA mantendrán el clásico formato de 2-2-1-1-1, alternando las canchas con San Antonio teniendo la ventaja de localía. En Argentina y toda latinoamérica los encuentros podrán verse por Prime Video.

Juego 1: San Antonio Spurs 95-105 New York Knicks

Juego 2: San Antonio Spurs 104-105 New York Knicks.

Juego 3: New York Knicks 111-115 San Antonio Spurs.

Juego 4: New York Knicks 107-106 San Antonio Spurs.

Juego 5: San Antonio Spurs 90-94 New York Knicks.