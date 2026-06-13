Línea de 3 o de 4 en defensa: la incógnita que mantiene Scaloni

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, no descarta la posibilidad de poner una línea de 3 en la defensa durante el debut en el Mundial 2026, que será este martes frente a Argelia.

El director técnico de la “Albiceleste” probó una posible formación titular con línea de cuatro, aunque podría sufrir modificaciones a partir de la lesión de Nicolás Tagliafico, quien sufrió un desgarro y se perdería los primeros partidos.

La mencionada línea de 4 estaría conformada por Nahuel Molina y Facundo Medina en los laterales, mientras que Nicolás Otamendi y Cristian “Cuti” Romero integrarían la zaga central.

Sin embargo, esta línea podría verse modificada con la salida de Molina y el ingreso de algún mediocampista más, por lo que la Selección pasaría de un 4-3-3 a un 3-4-3. Aquí es cuando se le abre una oportunidad a Nicolás González, uno de los jugadores favoritos de Scaloni a quien incluso probó en algunas ocasiones como marcador de punta por izquierda, por lo que tiene experiencia en el ida y vuelta.

En caso de que finalmente se mantenga la línea de cuatro jugadores en defensa, los mediocampistas serían Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, quienes suelen ser los titulares siempre que se encuentran en buenas condiciones físicas.

Finalmente, la delantera estaría conformada por Lionel Messi, quien viene de tener una gran actuación en los minutos que disputó ante Islandia en el último amistoso, Thiago Almada y Lautaro Martínez, que buscará tomarse revancha después de su muy floja actuación en el Mundial de Qatar 2022.

Cuándo volvería Tagliafico

El lateral izquierdo de la Selección argentina sufrió un desgarro grado 1 en el sóleo de la pierna izquierda y todo indica que se perderá los primeros dos partidos de la fase de grupos.

De esta manera, su regreso se daría recién en el último encuentro del Grupo J, que será el sábado 27 ante Jordania, o bien podría ser resguardado para la fase de eliminación directa en caso de avanzar a los 16avos de final.

El árbitro contra Argelia

La FIFA confirmó que el polaco Szymon Marciniak será el árbitro para el debut en el Mundial 2026, que será este martes por la noche ante Argelia.

Se trata del mismo colegiado que arbitró la inolvidable final del Mundial de Qatar 2022 entre la "Albiceleste" y Francia.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los asistentes será los también polacos Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik, mientras que el cuarto árbitro será el australiano Campbell-Kirk Kawana Waugh.

Además, el australiano Isaac Trevis estará como árbitro asistente de reserva.

Senesi ya es parte de la ilusión

Marcos Senesi llegó a Kansas City para ponerse bajo las órdenes de Lionel Scaloni, luego de la lesión de Leonardo Balerdi.

El flamante fichaje del Tottenham es el elegido para reemplazar al defensor del Olympique de Marsella, además de la situación que atraviesa Nicolás Tagliafico con su sobrecarga muscular.

El central de origen concordiense tuvo que tomar tres vuelos para llegar desde Ibiza, donde se encontraba con su pareja, hasta Kansas City para sumarse al plantel del la Selección Argentina. Llegó en la madrugada del sábado a la concentración luego de hacer escala en Frankfurt, Chicago y Missouri.

Usará el dorsal "2" en la Copa del Mundo y Scaloni lo tuvo en cuenta luego de cuatro años de ser parte de una de las ligas más dificiles como lo es la Premier League. No solamente fue un jugador consolidado en el Bournemouth, si no que también por sus buenas actuaciones el Tottenham se hizo con sus servicios en este mercado de pases del verano europeo.

El central zurdo será el reemplazante de Leonardo Balerdi que sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha. Además podrá ser polifuncional para Lionel Scaloni, con Nicolás Tagliafico entre algodones, Senesi podría ser quien cubra ese sector en el lado izquierdo de la cancha.