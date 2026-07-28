Tobías Gómez hizo historia, clasificó a los Panamericanos Virtus y pide ayuda para viajar

Tobías Gómez. Esfuerzo, garra y corazón. Quienes deseen colaborar con la causa pueden realizar su aporte económico a través del alias tobi.mexico. Foto: redes sociales.

Con solo 17 años, el puntano Tobías Gómez marcó un hito en el deporte de la provincia y del país al convertirse en el primer argentino convocado a los Juegos Panamericanos Virtus. El deportista, especialista en 100 metros llanos y salto en largo, se prepara para representar a la Selección Argentina en la competencia continental que se disputará en México.

Para alcanzar esta meta, el joven mantiene una exigente rutina que lleva más de cinco años de desarrollo. Tobías entrena de lunes a viernes entre dos y tres horas diarias, complementadas con un estricto cuidado nutricional, hábitos de descanso y el cuidado de su físico en el día a día.

En declaraciones públicas, el tricampeón nacional de atletismo adaptado remarcó el rol del deporte como un canal fundamental para superar barreras en la comunicación y las habilidades sociales. En su caso particular, tiene TEA.

Para concretar el sueño panamericano el puntano enfrenta ahora una carrera económica para cubrir los costos del viaje y la estadía. Ante esta situación, su familia y la comunidad educativa del Colegio Santa María lanzaron una campaña solidaria para juntar fondos, recibir aportes directos, sponsors o vouchers para rifas que permitan financiar la travesía.

Quienes deseen colaborar con la causa pueden realizar su aporte económico a través del alias tobi.mexico o comunicarse directamente al WhatsApp 2664676321 para ofrecer patrocinios o donaciones de productos.