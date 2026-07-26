Juventud, este lunes, conocerá su rival en la lucha por mantener la categoría

Este lunes, en la sede del Consejo Federal de AFA, se llevará a cabo el sorteo de los fixtures de la segunda instancia del Torneo Federal “A” que tiene a Juventud Unida Universitario de San Luis como uno de los protagonistas y que a partir de esta fase tendrá que esforzarse al máximo si pretende mantener la categoría.

El “Juve” tras un comienzo alentador, debido a que por varias fechas estuvo entre los puestos de vanguardia, con el empate en 0 de este domingo con Atenas de Río Cuarto, terminó la fase regular en la última posición con apenas 17 unidades. La campaña ‘en picada’ lo condenó, con varias fechas de anticipación, a jugar la “Reválida”, que serán los playoffs al todo o nada.

Lo que viene

La nueva instancia del certamen Federal “A” –la tercera categoría de AFA-, se jugará en dos grupos: la “Campeonato” que nucleará a los mantuvieron la categoría y que tiene como premio el primer ascenso a la Primera Nacional y por las diez plazas a la Copa Argentina 2027. Y, la “Reválida” donde estarán los equipos que buscarán evitar ser uno de los 4 descensos.

Juventud Unida fue último en Zona 3, donde finalizó primero Cipolletti de Río Negro. Los otros clasificados a la zona “Campeonato” fueron Argentino de Monte Maíz, Atenas de Río Cuarto y Huracán Las Heras de Mendoza.

Por el Grupo 4 clasificaron Olimpo y Villa Mitre de Bahía Blanca y los marplatenses de Alvarado y Kimberley. A este lote se sumará Juventud Antoniana de Salta, que fue el mejor quinto de los grupos 2, 3 y 4.

Los que animarán la “Reválida”

Estarán Juventud Unida Universitario de San Luis, Deportivo Rincón, Germinal de Rawson, Costa Brava de General Pico, San Martín de Mendoza, Círculo Deportivo de Comandante Nicanor Otamendi de la Liga de Mar del Plata, Ramón Santamarina de Tandil, Guillermo Brown de Puerto Madryn y FADEP (Fundación Amigos por el Deporte) de Villa Russell, departamento de Maipú de Mendoza.

Fuente: portal MejorInformado.com