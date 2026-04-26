El "Juve" tropezó en casa: Argentino de Monte Maíz cortó la racha del puntero

En una tarde que pasó de la euforia a la amargura, Juventud Unida Universitario no pudo sostener su ventaja y terminó cayendo 1-2 ante Argentino de Monte Maíz en el Estadio Mario Sebastián Diez. Por la fecha 6 del Torneo Federal A, el equipo puntano perdió el invicto frente a un conjunto cordobés que, hasta hoy, no conocía el grito de gol en el certamen.



Primer tiempo: la ilusión



El partido arrancó con un Juventud volcado al ataque. El inicio fue arrollador, aunque con el correr de los minutos Argentino logró equilibrar las acciones e imponer su técnica, enfriando el ímpetu local.



Sin embargo, el dominio volvió a ser del "Juve" y el premio llegó en un momento casi místico: a los 33 minutos, apareció el de siempre. Martino Dorato aprovechó un descuido en el área cordobesa y, con la jerarquía que lo caracteriza, puso el 1-0. El estadio explotó de pasión y el equipo se fue al descanso con la frente en alto, pareciendo tener el control absoluto del destino.



El complemento: un golpe inesperado y el caos final



Todo lo planificado se desmoronó rápido en la segunda mitad. Apenas a los 4 minutos, Gabriel Sarmiento marcó la igualdad para la visita, rompiendo la sequía goleadora de los cordobeses en el torneo.



Juventud intentó reaccionar rápido, pero el desconcierto se apoderó del equipo cuando Nacho Blangetti dio vuelta el marcador para poner el 2-1. Aturdido por el resultado, el local empezó a empujar con más ganas que fútbol, transformando el encuentro en un trámite caótico, con un campo "roto" y muchos espacios en el fondo.



Pese a que Juventud terminó dominando la posesión y buscando el empate con todas sus armas, Argentino apeló a la lógica: ralentizó el juego, defendió su ventaja de oro y se llevó tres puntos vitales de una cancha difícil.

