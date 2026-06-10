El cóndor de Potrero de los Funes volvió a ser emplazado tras su última caída

La emblemática estatua del cóndor que custodia el acceso a Potrero de los Funes vuelve a estar de pie. Tras haber sido derribada a inicios de marzo por una violenta tormenta de viento y lluvia, la estructura fue restaurada y devuelta a su lugar de origen.



El temporal, que también provocó destrozos en el Paseo del Padre y la caída de árboles en diversos sectores de la ciudad capital, marcó un nuevo capítulo en la accidentada historia del monumento.



Esta no es la primera batalla que la escultura pierde y gana contra los elementos. Ya en enero de 2025, un brutal temporal la había derribado por primera vez. En esa oportunidad, la estatua fue restaurada en abril tras un intenso trabajo de reconstrucción, pero la reparación no logró durar ni siquiera un año antes de que el clima la volviera a castigar.



Durante aquel arreglo, el equipo a cargo detalló que debieron desarmar la escultura, desoldar y enderezar hierros para recuperar la forma original. Posteriormente, se soldó por partes con resina y fibra de vidrio, rellenando el interior con poliuretano para lograr una estructura maciza que pudiera perdurar.



A pesar de la confianza de los especialistas en que el peso la protegería de futuros eventos climáticos, menos de once meses después el viento demostró lo contrario.



Hoy, como el Ave Fénix, el cóndor resurge de sus cenizas y vuelve a posar su mirada sobre Potrero de los Funes. El tiempo y la rigurosidad del clima puntano dirán si esta nueva intervención será la definitiva para mantener al histórico símbolo firmemente en su lugar.

