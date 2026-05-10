  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

SAN LUIS - Domingo 10 de Mayo de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

SAN LUIS - Domingo 10 de Mayo de 2026

EN VIVO

Federal A

Juventud dio el golpe en "La Visera de Cemento" y venció 1-0 a Cipolletti

Con un gol de Lautaro Figueroa, el equipo puntano se impuso en un partido clave.  

Por redacción
| Hace 5 horas
Juventud se hizo sentir fuerte y fue señalado como "un rival difícil".

En un encuentro de dientes apretados, Juventud Unida Universitario logró un triunfo estratégico frente a Cipolletti en la "Visera de Cemento". El conjunto de San Luis fue efectivo en el momento justo y supo resistir los embates del local para sellar el 1 a 0 definitivo por el Torneo Federal A.

 


El quiebre del marcador llegó a los 42 minutos de la primera etapa. El lateral izquierdo de la "Juve", Lautaro Figueroa, ejecutó un tiro libre cerrado desde el sector derecho que sorprendió al arquero Facundo Crespo y se coló en el primer palo. 

 


Hasta ese momento, el partido había sido chato y disputado, aunque el arquero puntano, Julián Lucero, ya había comenzado a mostrar su seguridad al desactivar intentos de Trejo y Acevedo.

 


En el complemento, Juventud Unida se abroqueló bien en defensa. A pesar de que Cipolletti buscó el empate con más empuje que fútbol, la última línea visitante se mantuvo firme ante cada centro y jugada de riesgo.

 


Por su parte, el local cerró su participación en la primera rueda con una derrota que lo deja en una posición expectante de cara a su próxima jornada libre.

 


Al cumplir el tiempo de juego, extendieron 6 minutos más el partido, pero el local no pudo con los puntanos. 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo