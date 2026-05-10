Juventud dio el golpe en "La Visera de Cemento" y venció 1-0 a Cipolletti

Juventud se hizo sentir fuerte y fue señalado como "un rival difícil".

En un encuentro de dientes apretados, Juventud Unida Universitario logró un triunfo estratégico frente a Cipolletti en la "Visera de Cemento". El conjunto de San Luis fue efectivo en el momento justo y supo resistir los embates del local para sellar el 1 a 0 definitivo por el Torneo Federal A.



El quiebre del marcador llegó a los 42 minutos de la primera etapa. El lateral izquierdo de la "Juve", Lautaro Figueroa, ejecutó un tiro libre cerrado desde el sector derecho que sorprendió al arquero Facundo Crespo y se coló en el primer palo.



Hasta ese momento, el partido había sido chato y disputado, aunque el arquero puntano, Julián Lucero, ya había comenzado a mostrar su seguridad al desactivar intentos de Trejo y Acevedo.



En el complemento, Juventud Unida se abroqueló bien en defensa. A pesar de que Cipolletti buscó el empate con más empuje que fútbol, la última línea visitante se mantuvo firme ante cada centro y jugada de riesgo.



Por su parte, el local cerró su participación en la primera rueda con una derrota que lo deja en una posición expectante de cara a su próxima jornada libre.



Al cumplir el tiempo de juego, extendieron 6 minutos más el partido, pero el local no pudo con los puntanos.